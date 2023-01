Známe vítěze her roku 2022 podle uživatelů Steamu

Steam vyhlásil vítěze her roku podle jeho uživatelů! Steam Awards 2022 tak znají své vítěze. Oproti letošním The Game Awards každopádně byla konkurence takřka nulová, protože konzolové tituly jsou v tomhle případě logicky mimo hru! Celkem se hlasovalo v jedenácti kategoriích. Hrou roku se pak dle očekávání stal Elden Ring, který už od 25. února působí nekontrolovatelné slintání u fanoušků soulsovek. Odnesl si zároveň cenu pro nejtěžší hru. Jeho největší protivník God of War Ragnarök, ale přece jenom dokázal do výsledků zaseknout zprostředkovaně svou sekyru. Jeho prequel totiž získal cenu za nejlepší příběhovou hru!

Vítězové všech kategorií jsou následující:

Hra roku: Elden Ring

VR hra roku: HITMAN 3

Nesmrtelná hra: Cyberpunk 2077

Nejlepší s přáteli: Raft

Nejlepší vizuální styl: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nejinovativnější hratelnost: Stray

Nejlepší hra, která vám nejde: Elden Ring

Nejlepší soundtrack: Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Hra s nejlepším příběhem: God of War

Pane doktore, vy jste se zase kochal: Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Nejlepší hra na cesty: Death Stranding Director's Cut