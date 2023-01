Sony jde naproti handicapovaným hráčům s novým ovladačem

PlayStation by měl být v budoucnu pro všechny bez bariér!

Sony představilo svůj ovladač pro handicapované hráče s označením Projekt Leonardo! Jde o silně přizpůsobitelný ovladač, který je vysoce pravděpodobně reakcí na adaptivní ovladač pro Xbox, který vyvinuli v Microsoftu. Základem je podobně jako u konkurence možnost si k ovladači připojit nejrůznější další zařízení, a to včetně těch od třetích stran i samotného gamepadu DualSense a jeho dotykové plochy.

Introducing Project Leonardo for PlayStation 5

Samozřejmostí bude namapovat si tlačítka dle libosti a vytvořit si tak skutečně ovládání na míru, které si půjde uložit do profilů pro různé hry nebo uživatele. Mělo by tak jít o zařízení, které zpřístupní populární tituly Sony hráčům, kteří si je do teď zahrát nemohli!