Steam opět láme rekordy. Tolik lidí na něm ještě nikdy nebylo

Největší digitální platforma pro nákup a hraní her neustále roste.

Steam poslední dobou láme jeden rekord za druhým. Teď se mu dokonce povedlo překonat hned dva, a to v počtu v jeden moment přihlášených hráčů a současně hrajících uživatelů. Podle statistik téhle digitální platformy se na ní v jeden okamžik nacházelo neskutečných 33 078 963 lidí, z čehož jich hrála necelá třetina, konkrétně 10 284 568! Nejpopulárnějšími hrami pak stabilně zůstávají Counter-Strike: Global Offensive a Dota 2 aktuálně s velkým odstupem následované PUBG: BATTLEGROUNDS, Apex Legends a Goose Goose Duck.

Loni touhle dobou přitom padl jiný rekord, a to překročení 25 milionů v jeden moment přihlášených hráčů. A pokud vás zajímá, co mají všichni ti lidi nejraději, u nás na webu najdete i vyhlášení nejlepších her podle uživatelů Steamu za rok 2022.