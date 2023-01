Marvel's Midnight Suns představuje Deadpoola ve vířivce. Chaos zaručen

Máte rádi sympatického antihrdinu v rudém oblečku, na kterém není vidět krev? Tak to zbystřete. Deadpool totiž 26. ledna vyrazí dělat skopičiny do tahovky Marvel's Midnight Suns v jejím prvním DLC The Good, the Bad, and the Undead. To kromě nového hrdiny k naverbování přináší také nové nepřátele, tři příběhové mise, výzkumný projekt, oblečky a skiny.

"The Good, The Bad, and The Undead" - Deadpool DLC Trailer | Marvel's Midnight Suns Video se připravuje ...

Zakoupit ho můžete buďto samostatně nebo v rámci Season Passu a i kdybyste to náhodou neplánovali, trailer si určitě pusťte! Deadpool v něm totiž dělá hromadu svých klasických skopičin, které vždycky pobaví.