Po hororovém listopadu se Poruba zvedá, pomáhá i Marosz. Zlín je poslední!
Když ve 27. kole Maxa ligy s Kolínem padli porubští hokejisté i pošesté v řadě, hlavy měli dole. Takovou mizérii rozhodně nečekali. Od té doby se ale jejich situace změnila, z následných tří utkání vytěžili sedm bodů. Léčba trenérem Tomášem Potěšilem zabírá. „Samozřejmě se dýchá lépe. V základní hrací době jsme ze tří zápasů inkasovali tři branky, což svědčí o zlepšené defenzivě,“ těšilo nového porubského kouče. V tabulce pak na poslední místo padl Zlín, jenž prohrál na ledě béčka Pardubic 1:5.
Od 15. do 29. listopadu se Poruba zmítala v krizi. Nebrala body a k tomu navíc schytávala příděly. Na Slavii prohrála 0:8, v Sokolově 5:8 a s Pardubicemi B 3:8. To rozhodně nejsou výsledky, které by od tak ambiciózního a zkušeného mančaftu kdokoliv čekal.
Zlom nastal až na vsetínském Lapači, kde červenobílí získali bod za prohru v prodloužení. Poté si doma poradili 6:1 s Frýdkem-Místkem a 4:1 s Přerovem. „Deka tam byla, to jsme samozřejmě cítili. Ale jsme rádi, že jsme se od toho odpíchli a odrazili. Teď hrajeme relativně slušně,“ poukázal brankář Lukáš Pařík.
„Předtím tam bylo strašně hodně inkasovaných branek, spíš takový chaos, takže kluci si nevěřili. Já to ale nemůžu až tak hodnotit, protože jsem zápasy ani neviděl, když jsem byl u juniorky,“ líčil trenér Tomáš Potěšil, jenž si nedávno prohodil role se svým předchůdcem Rudolfem Roháčkem.
„Mančaft dostával hodně gólů v oslabeních, a to zápasy lomilo. Hráči podlehli nějakému tlaku. Za dva a půl týdne jsme to dali trošku dohromady. Je vidět, že kluci si začínají věřit a hrajeme to jednodušeji. I když to třeba není tak na krásu a na koukání, je to účelové,“ navázal Potěšil.
Marosz ukazuje, že si s pukem rozumí
S Přerovem to Ostravané jednoduché neměli. Až do 38. minuty, kdy je vysvobodil Frenks Razgals, prohrávali. Třetí třetina už však patřila jim. Oldřicha Cichoně, výpomoc z extraligové Olomouce, postupně překonali Josef Mikyska, Emils Gegeris a Matěj Přibyl.
Porubskému zmrtvýchvstání výrazně napomohl také Rostislav Marosz. Čtyřiatřicetiletý útočník se zkušenostmi z Olomouce, Třince, Pardubic nebo Vítkovic neustále ukazuje, že si s pukem a hokejkou rozumí jako málokdo jiný. Sezonu začal v druholigovém Prostějově, kde v šestnácti zápasech sesbíral devětadvacet bodů. Před pár dny ale přišlo laso z Ostravy.
„Rosťa je zkušený hráč. Má perfektní vidění a perfektní přihrávku. Samozřejmě roky nezastavíte, takže rychlost a akcelerace už u něj není, ale sami jste v minulém zápase viděli, jak to nakopl po křídle a dal pátý gól. Pro nás obrovská zkušenost na vhazováních nebo do přesilovek. Myslím si, že nám hodně pomůže,“ měl jasno Potěšil.
„Domluva proběhla celkem rychle. V pondělí jsme se domluvili a ve středu jsem hrál. Každá soutěž je jiná, takže tady se víc dbá na taktiku. Je to i rychlejší,“ popisoval Marosz, který by měl v Porubě zůstat až do konce sezony.
Hrůzostrašný ročník zatím prožívá Zlín, který se propadnul až na poslední místo, když nezvládl duel proti Pardubicím B (1:5).
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Jihlava
|29
|18
|3
|2
|6
|87:57
|62
|2
Slavia
|30
|18
|3
|1
|8
|90:60
|61
|3
Kolín
|30
|16
|1
|4
|9
|81:69
|54
|4
Litoměřice
|29
|15
|2
|3
|9
|90:82
|52
|5
Třebíč
|30
|11
|4
|5
|10
|77:81
|46
|6
Vsetín
|30
|7
|9
|4
|10
|79:78
|43
|7
Tábor
|30
|9
|5
|4
|12
|81:82
|41
|8
Přerov
|30
|10
|5
|1
|14
|64:74
|41
|9
Frýdek-M.
|30
|10
|2
|5
|13
|80:84
|39
|10
Chomutov
|29
|11
|0
|6
|12
|75:80
|39
|11
Sokolov
|30
|7
|7
|4
|12
|73:91
|39
|12
Poruba 2011
|29
|10
|2
|3
|14
|84:90
|37
|13
Pardubice B
|30
|7
|5
|4
|14
|74:85
|35
|14
Zlín
|30
|9
|2
|4
|15
|66:88
|35
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup