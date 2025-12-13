Další blamáž Zlína! Nedal gól Kolínu. Chlapci mají snahu, řekl však kouč Oremus
Šílená krize hokejového Zlína nebere konce. Ani další slovenský kouč Peter Oremus nenakopl Berany. Pod jeho vedením vyhráli dva zápasy ze šesti a jejich střelecká deprese vyvrcholila proti Kolínu (0:1). I po tomto víkendu bude tedy platit, že dvojnásobný extraligový šampion je v tabulce Maxa ligy poslední! „Koho tohle položí, nemůže v branži pracovat,“ uvedl trenér k narušené psychice týmu.
Co říkáte na další porážku?
„Hodnotí se to těžce. Chlapci mají snahu, nemůžu jim v tomto směru nic vytknout. To jsem jim taky řekl. Ale tato sezona je asi taková, že Zlínu nepadají góly. Dostaneme se k nim jenom tvrdou prací. Dnes to nejspíš vyvrcholilo, ze šestačtyřiceti střel na bránu jsme nedali ani gól. Když budeme makat jako poslední třetinu, výsledek určitě přijde.“
Jak pracujete s týmem, který se z role favorita dostal na dno?
„Někdy jste v popředí, jindy v takové situaci jako teď. Všichni hráči si to uvědomují. Ví, v jaké mají být pozici a v jaké jsou. Je důležité, abychom vyhráli a přibyly nám body. To je důležité. Uděláme všechno pro to, abychom byli na konci měsíce v klidných vodách.“
Jak je na tom mužstvo bruslařsky? Vidíte tam handicap?
„Nebudu se vyjadřovat k tomu, co bylo přede mnou. Hráli jsme proti Kolínu na tři pětky a nepustili jsme soupeře ze třetiny. V tomto absolutně problém nevidím.“
Nasadili jste hosty z Vítkovic – brankáře Lukáše Klimeše a útočníka Krzystofa Maciase. Líbili se vám?
„Oba splnili svou úlohu. Přinesli tam energii a přidali se k nim ostatní. Chyběl tomu jen gól. Hned po zápase odjeli. Nevím, jestli se vrátí. Extraliga už se zase příští týden rozjede.“
Brzdí borce hlava?
„U mužů jsem dvacet roků. Tyto věci nemůžou hráče anebo trenéry položit. Koho položí, nemůže v této branži pracovat.“
Proč chyběli v sestavě obránce Talafa a útočník Šlahař?
„Z výkonnostních důvodů.“
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Jihlava
|29
|18
|3
|2
|6
|87:57
|62
|2
Slavia
|30
|18
|3
|1
|8
|90:60
|61
|3
Kolín
|31
|17
|1
|4
|9
|82:69
|57
|4
Litoměřice
|30
|15
|2
|3
|10
|91:86
|52
|5
Třebíč
|31
|12
|4
|5
|10
|81:82
|49
|6
Vsetín
|30
|7
|9
|4
|10
|79:78
|43
|7
Chomutov
|30
|12
|0
|6
|12
|77:81
|42
|8
Sokolov
|31
|8
|7
|4
|12
|77:92
|42
|9
Tábor
|30
|9
|5
|4
|12
|81:82
|41
|10
Přerov
|30
|10
|5
|1
|14
|64:74
|41
|11
Frýdek-M.
|30
|10
|2
|5
|13
|80:84
|39
|12
Poruba 2011
|30
|10
|2
|3
|15
|85:92
|37
|13
Pardubice B
|31
|7
|5
|4
|15
|75:89
|35
|14
Zlín
|31
|9
|2
|4
|16
|66:89
|35
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup