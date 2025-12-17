Jihlava po deseti duelech padla, první ligu vede Slavia. Derby pro Vsetín
Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva body. Vsetín po odvolání trenéra Daniela Babky střelecky procitl a v derby před více než třemi tisícovkami diváků zdolal poslední Zlín 4:2.
Jihlava na konci září ve Frýdku-Místku zvítězila 2:1, tentokrát domácímu celku stejným výsledkem podlehla. V 58. minutě rozhodl v přesilovce obránce Filip Haman, brankář Michael Schnattinger zastavil 34 střel Dukly.
Slavia vstřelila v Sokolově dva góly v druhé třetině a v závěru její výhru pojistil Daniel Kružík. V domácí obraně měl premiéru Švéd Alexander Lindelöf, jehož bratr Victor nastupuje v anglické fotbalové lize za Aston Villu. Na jediné sokolovské brance se podílel asistencí.
Vsetínský tým v derby se Zlínem vedli asistenti Michal Broš a Ondřej Němec, dvě přesilovky využil Radek Prošek. Na trestnou lavici ve vyostřeném duelu postupně usedlo sedm domácích a deset zlínských hráčů.
Tábor po ztrátě bodů za kontumaci zápasu s Pardubicemi B přišel o výhru v Porubě devět vteřin před koncem, kdy vyrovnal Jakub Kotala, v prodloužení pak zajistil ostravskému klubu výhru Alexander Younan. Na všech třech táborských brankách se podílel bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený, dvě sám vstřelil.
Litoměřice daly v poslední třetině pět gólů a na ledě pardubického béčka zvítězily 7:5. Do čela tabulky střelců se s 18 brankami dostal Cole Coskey, v 60. minutě ale jen zmírnil prohru Chomutova v Přerově na 3:4.
Zápas Kolína proti Třebíči byl kvůli rozsáhlé marodce v domácím mužstvu odložen.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|19
|3
|1
|8
|93:61
|64
|2
Jihlava
|30
|18
|3
|2
|7
|88:59
|62
|3
Kolín
|31
|17
|1
|4
|9
|82:69
|57
|4
Litoměřice
|31
|16
|2
|3
|10
|98:91
|55
|5
Třebíč
|31
|12
|4
|5
|10
|81:82
|49
|6
Vsetín
|31
|8
|9
|4
|10
|83:80
|46
|7
Přerov
|31
|11
|5
|1
|14
|68:77
|44
|8
Frýdek-M.
|31
|11
|2
|5
|13
|82:85
|42
|9
Chomutov
|31
|12
|0
|6
|13
|80:85
|42
|10
Sokolov
|32
|8
|7
|4
|13
|78:95
|42
|11
Tábor
|31
|9
|4
|5
|13
|82:90
|40
|12
Poruba 2011
|31
|10
|3
|3
|15
|89:95
|39
|13
Pardubice B
|32
|8
|5
|3
|16
|84:94
|37
|14
Zlín
|32
|9
|2
|4
|17
|68:93
|35
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup