Jihlava po deseti duelech padla, první ligu vede Slavia. Derby pro Vsetín

Jihlava po deseti duelech padla, a to ve Frýdku-Místku
Jihlava po deseti duelech padla, a to ve Frýdku-Místku
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva body. Vsetín po odvolání trenéra Daniela Babky střelecky procitl a v derby před více než třemi tisícovkami diváků zdolal poslední Zlín 4:2.

Jihlava na konci září ve Frýdku-Místku zvítězila 2:1, tentokrát domácímu celku stejným výsledkem podlehla. V 58. minutě rozhodl v přesilovce obránce Filip Haman, brankář Michael Schnattinger zastavil 34 střel Dukly.

Slavia vstřelila v Sokolově dva góly v druhé třetině a v závěru její výhru pojistil Daniel Kružík. V domácí obraně měl premiéru Švéd Alexander Lindelöf, jehož bratr Victor nastupuje v anglické fotbalové lize za Aston Villu. Na jediné sokolovské brance se podílel asistencí.

Vsetínský tým v derby se Zlínem vedli asistenti Michal Broš a Ondřej Němec, dvě přesilovky využil Radek Prošek. Na trestnou lavici ve vyostřeném duelu postupně usedlo sedm domácích a deset zlínských hráčů.

Tábor po ztrátě bodů za kontumaci zápasu s Pardubicemi B přišel o výhru v Porubě devět vteřin před koncem, kdy vyrovnal Jakub Kotala, v prodloužení pak zajistil ostravskému klubu výhru Alexander Younan. Na všech třech táborských brankách se podílel bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený, dvě sám vstřelil.

Litoměřice daly v poslední třetině pět gólů a na ledě pardubického béčka zvítězily 7:5. Do čela tabulky střelců se s 18 brankami dostal Cole Coskey, v 60. minutě ale jen zmírnil prohru Chomutova v Přerově na 3:4.

Zápas Kolína proti Třebíči byl kvůli rozsáhlé marodce v domácím mužstvu odložen.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia311931893:6164
2Jihlava301832788:5962
3Kolín311714982:6957
4Litoměřice3116231098:9155
5Třebíč3112451081:8249
6Vsetín318941083:8046
7Přerov3111511468:7744
8Frýdek-M.3111251382:8542
9Chomutov3112061380:8542
10Sokolov328741378:9542
11Tábor319451382:9040
12Poruba 20113110331589:9539
13Pardubice B328531684:9437
14Zlín329241768:9335
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

