Sokolov v Maxa lize obral Jihlavu, Slavia porazila rezervu Pardubic. Zlín slaví


Maxa liga
Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané dnes potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad Pardubicemi B, jež klesly na poslední místo tabulky.

Sokolov ukončil osmizápasovou domácí vítěznou sérii Dukly v nové Horácké aréně a zapsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů. O výhře Baníku rozhodl v první minutě prodloužení nově nejproduktivnější hráč soutěže Radek Číp.

Slavia zvítězila potřetí za sebou a poslala rezervu Pardubic na poslední místo tabulky. Ze dna se dostal díky výhře 2:0 nad Porubou Zlín. Čtvrtou nulu v sezoně zaznamenal Daniel Huf.

Vítěznou premiéru zažil po návratu na lavičku Vsetína jeho staronový trenér Luboš Janáček. Vítěz základní části z minulé sezony otočil zápas na ledě Třebíče v Moravských Budějovicích, v 59. minutě rozhodl o výhře 2:1 Petr Straka.

Ještě později padl vítězný gól v Litoměřicích, kde v přímém souboji o třetí místo v tabulce vyhrál Kolín 3:2 po brance Oskara Haase v přesilovce pět sekund před třetí sirénou.

Táboru speciální vánoční dresy s charitativním podtextem štěstí nepřinesly, doma nováček podlehl 0:2 Přerovu. David Ostřížek se blýskl v Chomutově hattrickem, ale jeho Frýdek-Místek na ledě Pirátů prohrál 3:4.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia322031897:6367
2Jihlava311833792:6463
3Kolín321814985:7160
4Litoměřice32162311100:9455
5Vsetín329941085:8149
6Třebíč3212451182:8449
7Přerov3212511470:7747
8Chomutov3213061384:8845
9Sokolov338841383:9944
10Frýdek-M.3211251485:8942
11Tábor329451482:9240
12Poruba 20113210331689:9739
13Zlín3310241770:9338
14Pardubice B338531786:9837
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

