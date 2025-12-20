Sokolov v Maxa lize obral Jihlavu, Slavia porazila rezervu Pardubic. Zlín slaví
Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané dnes potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad Pardubicemi B, jež klesly na poslední místo tabulky.
Sokolov ukončil osmizápasovou domácí vítěznou sérii Dukly v nové Horácké aréně a zapsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů. O výhře Baníku rozhodl v první minutě prodloužení nově nejproduktivnější hráč soutěže Radek Číp.
Slavia zvítězila potřetí za sebou a poslala rezervu Pardubic na poslední místo tabulky. Ze dna se dostal díky výhře 2:0 nad Porubou Zlín. Čtvrtou nulu v sezoně zaznamenal Daniel Huf.
Vítěznou premiéru zažil po návratu na lavičku Vsetína jeho staronový trenér Luboš Janáček. Vítěz základní části z minulé sezony otočil zápas na ledě Třebíče v Moravských Budějovicích, v 59. minutě rozhodl o výhře 2:1 Petr Straka.
Ještě později padl vítězný gól v Litoměřicích, kde v přímém souboji o třetí místo v tabulce vyhrál Kolín 3:2 po brance Oskara Haase v přesilovce pět sekund před třetí sirénou.
Táboru speciální vánoční dresy s charitativním podtextem štěstí nepřinesly, doma nováček podlehl 0:2 Přerovu. David Ostřížek se blýskl v Chomutově hattrickem, ale jeho Frýdek-Místek na ledě Pirátů prohrál 3:4.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|20
|3
|1
|8
|97:63
|67
|2
Jihlava
|31
|18
|3
|3
|7
|92:64
|63
|3
Kolín
|32
|18
|1
|4
|9
|85:71
|60
|4
Litoměřice
|32
|16
|2
|3
|11
|100:94
|55
|5
Vsetín
|32
|9
|9
|4
|10
|85:81
|49
|6
Třebíč
|32
|12
|4
|5
|11
|82:84
|49
|7
Přerov
|32
|12
|5
|1
|14
|70:77
|47
|8
Chomutov
|32
|13
|0
|6
|13
|84:88
|45
|9
Sokolov
|33
|8
|8
|4
|13
|83:99
|44
|10
Frýdek-M.
|32
|11
|2
|5
|14
|85:89
|42
|11
Tábor
|32
|9
|4
|5
|14
|82:92
|40
|12
Poruba 2011
|32
|10
|3
|3
|16
|89:97
|39
|13
Zlín
|33
|10
|2
|4
|17
|70:93
|38
|14
Pardubice B
|33
|8
|5
|3
|17
|86:98
|37
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup