Výroční zápas Slavie: retro dresy i nejvyšší návštěva za poslední roky. Myslí na baráž?
Eden plný nostalgie! Hokejová Slavia si připomněla 125. výročí od založení klubu vítězným šlágrem v rámci 35. kola Maxa ligy proti Vsetínu (3:1) a rok 2025 uzavře na prvním místě. To by před sezonou předpokládal opravdu málokdo. „Zůstáváme pokorní, baráž v hlavách nemáme,” klidní nadšení útočník Vojtěch Polák, střelec vítězné trefy proti Valachům. Slávistům aplaudovaly necelé čtyři tisícovky diváků, šlo o nejvyšší diváckou návštěvu za poslední roky.
Pražané vyjeli na led v replikách dresů odkazujících na turnaj v Chamonix z roku 1912, kterého se tehdejší mužstvo Slavie zúčastnilo, na obrazovkách se promítaly fotografie z titulových extraligových ročníků a přítomen byl rovněž Jakub Kvášovský, alias Kalkulátor z televizního pořadu Na lovu.
„Dresy byly nezvyklé, hlavně límeček, který mi plandal u brady,” usmíval se Vojtěch Polák, klíčová postava zápasu a sedmý nejproduktivnější muž soutěže (8+20). Do retro duelu se stylizovali i asistenti hlavního trenéra Davida Bruka, když si na hlavu posadili stylové bekovky.
Zaujal taktéž Vsetín: vytasil trikoty nápadně připomínající mistrovský rok 1996. Vsetínští fanoušci navrch zaplnili svůj sektor do posledního místa a při jejich hlasitém pokřiku „Dadák!” si leckdo ve stařičkém vršovickém zimáku mohl připadat jako v devadesátkách.
„Někteří hráči koukali, jiní se smáli a ti starší věděli, o co jde. Krásné dresy byly k vidění na obou stranách. Výjimečný zápas s parádní návštěvou, taková snad v Edenu nebyla od baráže. Jen nám kazí dojem, že jsme si neodvezli žádný bod,” litoval nový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž ještě před několika dny paradoxně vedl juniorku Slavie.
Chtěl být ve Slavii, ale domov se neodmítá
„Jsou ve mně emoce. Ve Slavii jsem strávil skoro tři roky, byl jsem tu spokojený, potkal fajn lidi a našel nové kamarády. Zároveň trénoval výborné kluky, z nichž jsou někteří už v áčku. Když jsme přijeli, akorát měli junioři trénink, tak jsem zašel do kabiny. Počítal jsem s tím, že tu strávím delší dobu, pracovalo se mi dobře. Nicméně nabídka z domova, kde mám rodinu, se neodmítá, navíc šlo o vsetínské áčko, proto jsem neváhal,” vrátil se ke svému návratu na Lapač, kde pomohl k postupu mezi elitu a následně ke dvěma titulům z let 1995 a 1996.
Jenáčkovi nevadí ani nahuštěný hokejový program kolem Vánoc. Zatímco v extralize způsobil u některých hráčů nevoli, o patro níž si hraní před plnými stadiony v období svátků pochvalují.
„Jenom blbec by chtěl hrát před málo lidmi. Kolem Vánoc se hraje dlouhodobě a chodí dvojnásobně víc fanoušků než obvykle, podívejme se na návštěvy v extralize i Maxa lize. Vždyť v Kolíně byly naposledy tři tisíce lidí, nyní na Slavii přes tři a půl tisíce. Hrajeme obden, ale i příště na nás s Jihlavou přijde hodně diváků. Dělá se to pro lidi a jsme profíci. Kluci mají volno po sezoně a v létě dovolenou. Myslím, že v Maxa lize dva zápasy během svátků se dají zvládnout a naopak je v mých očích odměnou pro hráče, že mohou hrát před takovou kulisou,” přemítá kouč Vsetína.
Opora Slavie souhlasí. „Nevnímám to nijak speciálně. Trenéři nám vyhověli tím, že jsme odehráli dva zápasy po sobě před Vánoci a mohli jsme se vrátit domů k rodinám a přítelkyním. Ohledně jídla během svátků se každý pohlídá sám, jsme profesionálové,” navazuje na Jenáčkovu myšlenku slávistický forvard Polák.
Brukův systém vyhovuje, září gólman
Pražany dosud nepotkal výpadek formy a zatímco v minulém ročníku vůbec neprošli do play-off, v tom aktuálním se od prvního kola drží v popředí tabulky. Rok 2025 pak zakončí na špici. Vždyť ani po sestupu z extraligy před deseti lety nebývaly tak vysoko, ročník 2015-2016 sice zakončili baráží, jenže až ze čtvrté příčky po základní části.
„Do nového roku bych Slavii přál, aby to v ní fungovalo, dál taky extraligu a tituly,” zasnil se talentovaný mladíček Polák, který v probíhající sezoně jednou nastoupil v extralize za Kladno. Později zvážněl. „Je krásné, že se pohybujeme kolem prvního nebo druhého místa. Musíme ale zůstat týmoví, tohle je jen jedna část sezony. V play-off se musíme semknout ještě víc a táhnout za jeden provaz.”
Může přece jen tahle jízda skončit baráží? „Nikde v hlavě ji zatím nemáme. Zůstáváme pokorní, to je podle mě cesta. Máme skvělý systém, vyhovuje nám a držíme se ho do puntíku. Oproti loňsku se herní schéma změnilo. Hrajeme jinak a sedí nám to víc. Navrch je něco šíleně skvělého, co předvádí gólman Pavelka. Všichni mu děkujeme, snažíme se mu pomáhat a blokovat střely,” prohodil Polák na adresu procentuálně druhého nejlepšího brankáře soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|21
|3
|2
|8
|101:66
|71
|2
Jihlava
|33
|18
|4
|4
|7
|96:68
|66
|3
Kolín
|34
|18
|2
|5
|9
|89:75
|63
|4
Litoměřice
|34
|17
|2
|3
|12
|109:105
|58
|5
Vsetín
|34
|10
|9
|4
|11
|94:88
|52
|6
Třebíč
|34
|13
|4
|5
|12
|87:90
|52
|7
Přerov
|34
|13
|6
|1
|14
|78:82
|52
|8
Sokolov
|34
|9
|8
|4
|13
|86:100
|47
|9
Tábor
|34
|11
|4
|5
|14
|88:96
|46
|10
Chomutov
|34
|13
|0
|6
|15
|87:93
|45
|11
Frýdek-M.
|33
|11
|2
|5
|15
|86:91
|42
|12
Zlín
|35
|11
|2
|5
|17
|73:96
|42
|13
Poruba 2011
|34
|10
|3
|3
|18
|93:104
|39
|14
Pardubice B
|35
|8
|6
|3
|18
|89:102
|39
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup