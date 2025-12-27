Předplatné

Slavia ve šlágru skolila Vsetín a nadále vede Maxa ligu. Slaví Jihlava i Zlín

Slavia vyhrála ve výročním utkání nad Vsetínem
Slavia vyhrála ve výročním utkání nad VsetínemZdroj: hc-slavia.cz
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce, po 35. kole vedou před Jihlavou o pět bodů. Pražané doma ve výročním klání porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Jihlava udržela druhou příčku před Kolínem, který ve vzájemném duelu zdolala 3:2 v prodloužení.

Slavii ve 4. minutě výročního duelu dostal v oslabení do vedení americký útočník Jake Gricius. V další přesilovce Vsetín vyrovnal, ale početní výhodu pak za pouhých deset sekund využili i domácí hráči, ve 20. minutě se střelou bez přípravy trefil Vojtěch Polák.

V závěrečné třetině výhru Slavie po pohledné kombinační akci pojistil Fabien Kočí, brankář vítězů Jaroslav Pavelka zastavil v utkání 30 střel. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem do valašského klubu vedl slávistické juniory, tak s mužstvem poprvé neuspěl.

Na zápas o druhé místo bylo v Jihlavě vyprodáno a domácí fanoušci doufali, že Dukla proti Kolínu zastaví sérii tří porážek. Těsný jihlavský náskok v třetí třetině dvakrát smazal Matěj Gardoň, prodloužení pak ale rozhodl Richard Cachnín. Třiačtyřicetiletý kapitán Dukly Tomáš Čachotský, nejlepší nahrávač první ligy, si v utkání připsal gól a asistenci.

Zatímco vítězné série Vsetína i Kolína skončily, Přerov tu svou protáhl o čtvrtou výhru. Zubři vyhráli v Třebíči 5:3 a v boji o první šestku srovnali krok se soupeřem i s pátým Vsetínem.

Poslední místo opustil Zlín, který vyhrál nad Chomutovem 1:0. Brankář Daniel Huf podruhé za sebou na domácím ledě udržel čisté konto, před Vánoci vychytal Porubu.

První pozici v kanadském bodování i ve střelecké tabulce si upevnil Radek Číp, který pomohl 19. gólem v ročníku k výhře Sokolova 3:1 nad pardubickým béčkem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia3421328101:6671
2Jihlava331844796:6866
3Kolín341825989:7563
4Litoměřice34172312109:10558
5Vsetín3410941194:8852
6Třebíč3413451287:9052
7Přerov3413611478:8252
8Sokolov349841386:10047
9Tábor3411451488:9646
10Chomutov3413061587:9345
11Frýdek-M.3311251586:9142
12Zlín3511251773:9642
13Poruba 20113410331893:10439
14Pardubice B358631889:10239
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů