Slavia ve šlágru skolila Vsetín a nadále vede Maxa ligu. Slaví Jihlava i Zlín
Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce, po 35. kole vedou před Jihlavou o pět bodů. Pražané doma ve výročním klání porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Jihlava udržela druhou příčku před Kolínem, který ve vzájemném duelu zdolala 3:2 v prodloužení.
Slavii ve 4. minutě výročního duelu dostal v oslabení do vedení americký útočník Jake Gricius. V další přesilovce Vsetín vyrovnal, ale početní výhodu pak za pouhých deset sekund využili i domácí hráči, ve 20. minutě se střelou bez přípravy trefil Vojtěch Polák.
V závěrečné třetině výhru Slavie po pohledné kombinační akci pojistil Fabien Kočí, brankář vítězů Jaroslav Pavelka zastavil v utkání 30 střel. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem do valašského klubu vedl slávistické juniory, tak s mužstvem poprvé neuspěl.
Na zápas o druhé místo bylo v Jihlavě vyprodáno a domácí fanoušci doufali, že Dukla proti Kolínu zastaví sérii tří porážek. Těsný jihlavský náskok v třetí třetině dvakrát smazal Matěj Gardoň, prodloužení pak ale rozhodl Richard Cachnín. Třiačtyřicetiletý kapitán Dukly Tomáš Čachotský, nejlepší nahrávač první ligy, si v utkání připsal gól a asistenci.
Zatímco vítězné série Vsetína i Kolína skončily, Přerov tu svou protáhl o čtvrtou výhru. Zubři vyhráli v Třebíči 5:3 a v boji o první šestku srovnali krok se soupeřem i s pátým Vsetínem.
Poslední místo opustil Zlín, který vyhrál nad Chomutovem 1:0. Brankář Daniel Huf podruhé za sebou na domácím ledě udržel čisté konto, před Vánoci vychytal Porubu.
První pozici v kanadském bodování i ve střelecké tabulce si upevnil Radek Číp, který pomohl 19. gólem v ročníku k výhře Sokolova 3:1 nad pardubickým béčkem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|21
|3
|2
|8
|101:66
|71
|2
Jihlava
|33
|18
|4
|4
|7
|96:68
|66
|3
Kolín
|34
|18
|2
|5
|9
|89:75
|63
|4
Litoměřice
|34
|17
|2
|3
|12
|109:105
|58
|5
Vsetín
|34
|10
|9
|4
|11
|94:88
|52
|6
Třebíč
|34
|13
|4
|5
|12
|87:90
|52
|7
Přerov
|34
|13
|6
|1
|14
|78:82
|52
|8
Sokolov
|34
|9
|8
|4
|13
|86:100
|47
|9
Tábor
|34
|11
|4
|5
|14
|88:96
|46
|10
Chomutov
|34
|13
|0
|6
|15
|87:93
|45
|11
Frýdek-M.
|33
|11
|2
|5
|15
|86:91
|42
|12
Zlín
|35
|11
|2
|5
|17
|73:96
|42
|13
Poruba 2011
|34
|10
|3
|3
|18
|93:104
|39
|14
Pardubice B
|35
|8
|6
|3
|18
|89:102
|39
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup