Vsetín doma vyzrál na Jihlavu. Slavia po prohře stále první, Zlín opět poslední
Hokejisté Dukly Jihlava prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala ale i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok v čele tak zůstal i po 36. kole pětibodový.
Vsetín po sobotní prohře s vedoucí Slavií nastoupil doma proti druhé Jihlavě a porazil ji 4:2. Dukla v druhé polovině listopadu a na začátku prosince zaznamenala sérii deseti výher, od té doby se však klub z Vysočiny trápí. Z posledních pěti utkání získal pouhé čtyři body.
Slávisté odjeli z Ostravy bez bodu, prohráli druhý z posledních tří zápasů. Na druhou Jihlavu se dotáhl Kolín, který zvítězil 4:0 nad Sokolovem. Přerov porazil čtvrté Litoměřice 2:1 a vyhrál pátý zápas v řadě.
V utkání mezi Táborem a Zlínem padla jediná branka z hokejky domácího útočníka Jakuba Valského v 51. minutě. Brankář Matěj Žajdlík zastavil 35 zlínských střel. Zlín opět klesl na poslední místo, stejný počet bodů ale mají Pardubice B, Poruba i Frýdek-Místek.
V Chomutově skončilo utkání mezi domácími Piráty a Třebíčí i po prodloužení 2:2, v samostatných nájezdech pak byli lepší domácí zásluhou druhého nejlepšího střelce ligy Colea Coskeyho.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|21
|3
|2
|9
|105:72
|71
|2
Jihlava
|34
|18
|4
|4
|8
|98:72
|66
|3
Kolín
|35
|19
|2
|5
|9
|93:75
|66
|4
Litoměřice
|35
|17
|2
|3
|13
|110:107
|58
|5
Vsetín
|35
|11
|9
|4
|11
|98:90
|55
|6
Přerov
|35
|14
|6
|1
|14
|80:83
|55
|7
Třebíč
|35
|13
|4
|6
|12
|89:93
|53
|8
Tábor
|35
|12
|4
|5
|14
|89:96
|49
|9
Chomutov
|35
|13
|1
|6
|15
|90:95
|47
|10
Sokolov
|35
|9
|8
|4
|14
|86:104
|47
|11
Frýdek-M.
|34
|11
|2
|5
|16
|88:95
|42
|12
Poruba 2011
|35
|11
|3
|3
|18
|99:108
|42
|13
Pardubice B
|36
|9
|6
|3
|18
|93:104
|42
|14
Zlín
|36
|11
|2
|5
|18
|73:97
|42
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup