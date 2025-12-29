Předplatné

Vsetín doma vyzrál na Jihlavu. Slavia po prohře stále první, Zlín opět poslední

ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Hokejisté Dukly Jihlava prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala ale i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok v čele tak zůstal i po 36. kole pětibodový.

Vsetín po sobotní prohře s vedoucí Slavií nastoupil doma proti druhé Jihlavě a porazil ji 4:2. Dukla v druhé polovině listopadu a na začátku prosince zaznamenala sérii deseti výher, od té doby se však klub z Vysočiny trápí. Z posledních pěti utkání získal pouhé čtyři body.

Slávisté odjeli z Ostravy bez bodu, prohráli druhý z posledních tří zápasů. Na druhou Jihlavu se dotáhl Kolín, který zvítězil 4:0 nad Sokolovem. Přerov porazil čtvrté Litoměřice 2:1 a vyhrál pátý zápas v řadě.

V utkání mezi Táborem a Zlínem padla jediná branka z hokejky domácího útočníka Jakuba Valského v 51. minutě. Brankář Matěj Žajdlík zastavil 35 zlínských střel. Zlín opět klesl na poslední místo, stejný počet bodů ale mají Pardubice B, Poruba i Frýdek-Místek.

V Chomutově skončilo utkání mezi domácími Piráty a Třebíčí i po prodloužení 2:2, v samostatných nájezdech pak byli lepší domácí zásluhou druhého nejlepšího střelce ligy Colea Coskeyho.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
24Detail
LIVE
42Detail
LIVE
21Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE
40Detail
LIVE
64Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia3521329105:7271
2Jihlava341844898:7266
3Kolín351925993:7566
4Litoměřice35172313110:10758
5Vsetín3511941198:9055
6Přerov3514611480:8355
7Třebíč3513461289:9353
8Tábor3512451489:9649
9Chomutov3513161590:9547
10Sokolov359841486:10447
11Frýdek-M.3411251688:9542
12Poruba 20113511331899:10842
13Pardubice B369631893:10442
14Zlín3611251873:9742
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

