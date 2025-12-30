Jenáček o návratu do Vsetína: Nabídka mi vyrazila dech, přiznal kouč. Baráž? Šance na postup je!
Tři roky cepoval ve Slavii juniory, připravoval je na vstup do chlapského hokeje. Práce se mu dařila, měl jednat o nové smlouvě. Jenže pak se ozval prvoligový Vsetín, jenž právě propustil slovenského kouče Daniela Babku, a Luboš Jenáček (53) měl hned jasno. Volání domova se neodmítá. „Nabídka mi vyrazila dech," přiznává trenér v rozhovoru pro iSport. Vrací se i k černému puntíku své kariéry – sestupu se Zlínem z extraligy.
Kývl jste na nabídku okamžitě?
„Na Slavii jsem byl velmi spokojený. Ať už po stránce podmínek anebo chování ke mně. Od majitele Standy Tichého přes skvělé kolegy v juniorce. Některé kluky jsem vedl třetím rokem, takže vazba byla silná. Chodil jsem tam hrozně rád. Ale žiju ve Vsetíně, tři roky jsem dojížděl. Taková nabídka se nedala odmítnout. Děkuji Standovi Tichému aspoň takto na dálku, že mi vyhověl. Nemusel mě pustit, měl jsem smlouvu. Pomohl tomu i jeho velmi dobrý vztah s Petrem Neumannem (jednatelem Vsetína). Nakonec se domluvili. Byla to hektika, potřeboval jsem se s klukama rozloučit. Věděl jsem, že určitě nestihnu jít v derby se Zlínem na střídačku. Stihl jsem ale jeho velkou část. Auto a pěkný byt už jsem v Praze odevzdal. Třicátého ještě jedu dodávkou postahovat věci na Vsetín.“
Co vás nejvíc táhlo zpátky na Valašsko?
„Měl jsem ještě sen jít dělat mužský profi hokej. Ale kdyby ta možnost nepřišla, nebudu skákat pod vlak. Je pravda, že mi nabídka Vsetína vyrazila dech. Zrovna jsem byl ve vlaku po víkendových zápasech juniorky v Pardubicích a v Hradci Králové. Zjistil jsem, že mi Petr volal. Myslel jsem, že to byl nějaký omyl. (úsměv) Opravdu jsem to nečekal a příjemně mě to překvapilo. Měl jsem čtyřiadvacet hodin na to, abych řekl, jestli do toho jdu. Jel jsem domů, tam jsme to probrali. Mám staré rodiče, kolem spoustu kamarádů. I ty věci kolem pro mě byly lákavé. Přece jen jsem tady strávil dohromady takřka dvacet let. Něco jako hráč, víc jako trenér. Člověk to má hluboko zapsané v srdci. Teď to mám na zimák pět minut, jenom proběhnu novým podchodem. V tomto směru je to taková úleva.“