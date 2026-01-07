Předplatné

Šok v Přerově: půjdou o patro níž? Výměna soutěží se Znojmem, Orli mají být farmou Komety

Rozloučí se hokejisté Přerova s Maxa ligou?
Rozloučí se hokejisté Přerova s Maxa ligou?Zdroj: HC ZUBR Přerov
Chystá se znojemský návrat do profesionálního hokeje?
Současný trenér Přerova Michal Mikeska
Brankář Vojtěch Mokry působil v prvoligovém Přerově
Šéf znojemských Orlů Pavel Ohera prozradil, že jednal s Chomutovem o možném odkupu prvoligové licence. Podmínky Pirátů však byly nepřijatelné
Znojmo se po roce vrací do ICE&nbsp;Hockey&nbsp;League
Brankář Vojtěch Mokry působil v prvoligovém Přerově
Přerovský útočník Tomáš jáchym
Michal Koštuřík
Maxa liga
V zákulisí se peče interesantní výměna soutěží. Podle informací deníku Sport a iSportu od několika zdrojů z hokejového prostředí by se měla ve Znojmě od podzimu opět hrát Maxa liga! Bez ohledu na to, zda Orli z druhé ligy postoupí sportovní cestou. Údajně půjdou výš na základě dohody s Přerovem, který nenašel významného sponzora a má se přihlásit do třetí nejvyšší soutěže. „Bez komentáře,“ reagoval stručně znojemský šéf Pavel Ohera. 

Licenční „deal“ na moravské trase Přerov-Znojmo by měl být hotovou věcí. Orli se od nového ročníku vrátí na profesionální mapu, zatímco Zubři propadnou dobrovolně o patro níž. Byť jim v současné tabulce Maxa ligy patří velmi dobré páté místo. Důvod? Ryze ekonomický. Tradičnímu účastníkovi první ligy schází peníze, nepodařilo se objevit silného mecenáše. 

