Za Frýdek dvakrát pálil stříbrný junior, ale slaví Vsetín. Uspěla i Jihlava

ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice chomutovských trenérů v premiéře neuspěla.

Jihlavská Dukla si připsala teprve druhé tříbodové vítězství z posledních devíti utkání. Na začátku třetí třetiny vedl tým z Vysočiny už 4:1, Tábor ale dvěma góly v rozmezí čtyř minut snížil a málem slavil i vyrovnání, rozhodčí ale po kontrole u videa branku neuznali. Jihlava na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů a má zápas k dobru.

Čtvrté Litoměřice porazily Třebíč 3:0. První seniorský gól vstřelil nejproduktivnější hráč extraligy juniorů Vasyl Špilka, při premiéře na severu Čech se střelecky prosadil také kladenský útočník Adam Bareš, který v Litoměřicích nastoupil na takzvaný střídavý start. Čisté konto udržel Martin Michajlov, jenž v posledních čtyřech zápasech za Stadion dostal pouhé dva góly.

Vsetín zvítězil ve Frýdku-Místku 3:2, všechny branky Valaši vstřelili v druhé třetině. Vsetínský gólman Miroslav Svoboda odchytal v mateřském klubu premiérový zápas po návratu z Finska, zastavil 34 střel a o nulu přišel až ve třetí třetině, kdy ho dvakrát překonal juniorský vicemistr světa Matěj Kubiesa. Vsetín už hrál bez Juliuse Valtonena, který se rozhodl pro návrat do Francie.

Nová trojice trenérů na lavičce Chomutova Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl vítěznou premiéru nezažila. Piráti prohráli v Sokolově 0:4 a po páté porážce v řadě jsou předposlední. Poslední Poruba sice od první minuty vedla v Kolíně, ale domácí celek zápas otočil a zvítězil 4:1. V dresu Kolína se objevil královéhradecký obránce Tomáš Pavelka, který v sezoně ještě nehrál.

Páté vítězství v řadě si připsaly Pardubice B, které otočily skóre proti Přerovu z 0:2 na konečných 6:2. Pod výhru Východočechů se dvěma góly podepsali Lukáš Žálčík a Tomáš Urban, o oba góly Přerova se postaral David Březina.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia39243210119:8180
2Jihlava3820459112:8673
3Kolín39212511102:8372
4Litoměřice39203313122:10969
5Vsetín39139413108:10161
6Přerov4015711792:10560
7Sokolov39128415102:11456
8Třebíč3913481494:10455
9Pardubice B40136318111:11054
10Tábor3912561699:10852
11Zlín4014251983:10451
12Frýdek-M.3812351894:10247
13Chomutov4013162097:11447
14Poruba 201139123321110:12445
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

