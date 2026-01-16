Pešout: Zavřeme soutěže, zlepšíme naše juniory na úkor cizinců. Proč rezignoval?
S trenérskými abdikacemi se roztrhnul pytel. Zdeněk Moták s dvěma mistrovskými primáty v kapse vyklidil místo v Třinci, po něm to v Kometě zabalil kouč posledních extraligových šampionů Kamil Pokorný. Martin Pešout (59) je v krátké době třetím v řadě. Kouč a sportovní manažer Chomutova, jenž byl u postupu Pirátů do Maxa ligy, složil funkci před pár dny. Co plánuje dál?
Docela nedávno se Piráti zvedali z hokejového pralesa, když se však daří a postupujete výš a výš, s euforií stoupají i ambice. Pak jde ovšem dost často o to, zda si uvědomíte reálný stav věcí a na co tým skutečně má. Chomutov po pobytu uprostřed tabulky popadal dolů a Martin Pešout vycítil něco podobného, co před ním jeho trenérští kolegové. Spojení o potřebě dát týmu nový impuls i tady vstoupilo do hry. „Dal jsem vedení prostor, aby k téhle změně došlo,“ říká pro iSport.cz.
Váhal jste, zda jít do rezignace?
„Určitě jsem váhal. Postupně to ve mně zrálo. Nahlodala mě porážka 0:1 s vedoucí Slavií minulý týden, kdy jsme inkasovali v naší přesilovce pět na tři. Gól samozřejmě dostat můžete, ale nepamatuju, že by jedna taková akce rozhodla celý zápas. Po Jihlavě jsme šli doma na Přerov a já věřil, že to zvládneme. Měli jsme převahu, skoro čtyřicet střel na branku, soupeř polovinu, ale prohráli jsme 3:4. Tam jsem vycítil, že už je toho moc, smůla se přelila do nepohody a tým potřeboval impuls. Udělal jsem ho já.“
Co se vám s odstupem času honí hlavou? O chomutovské áčko jste se staral v kuse tři roky, navíc ve dvou funkcích, najednou skončit není jen tak.