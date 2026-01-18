Lhoták se vrátil a nastoupil za Jihlavu: Jsem pěkně zpocenej. Stěhování obrečel
V šestnácti letech odešel do Švýcarska, po šestnácti letech se vrátil. Lukáš Lhoták (32) prožil výborné angažmá v Ambri, ale v této sezoně se ve druholigovém Sierre trápil. Neměl důvěru trenéra Chrise McSorleyho, bratra bývalého bodyguarda Wayna Gretzkého v NHL. Proto přijal nabídku z Jihlavy, užívá si novou halu, stabilní místo v sestavě a ambicióznost klubu. Vítěznou premiéru absolvoval útočník v sobotu ve Zlíně (2:1 po nájezdech). „Jsem bojovník, nikdy se nevzdám,“ uvedl rodák z Prahy v rozhovoru pro iSport. Jeho manželkou je Michaela Jajtnerová, bývalá přítelkyně předčasně zesnulého hokejisty Josefa Vašíčka.
Jaký byl první duel v Česku po dlouhé době?
„Myslím, že jsme to zvládli týmově super. I já jsem se cítil na ledě dobře. Je to pro mě samozřejmě něco jiného. Včetně hřiště. Trénovali jsme na menším. Je tu trošku víc soubojů, je to náročnější na bruslení než ve švýcarské druhé lize. Jsem rád, že jsem to zvládl. Zatím jsme se domluvili na smlouvě do konce dubna.“
Co nabídnete týmu jako hráč?
„Jsem takový bojovník, nikdy se nevzdám. Jdu do každého souboje naplno. Snažím se zlepšit i bruslení. Chci se prosadit také střelecky. Myslím, že Maxa liga bude náročnější než druhá švýcarská. Byl jsem pěkně zpocenej. (úsměv) Ve Zlíně jsem hrál úplně poprvé. Asi budu na všech zimácích poprvé.“
Proč jste se vlastně rozhodl k návratu?
„Bydlíme s rodinou v Havlíčkově Brodě, což je blízko do Jihlavy. Mám dva syny, jeden chodí do školky. Ve Švýcarsku to pro něj bylo náročnější. Učil se německy, pak na něj mluvili francouzsky. A když přišel na hokej, italsky. Přišla dobrá nabídka, tak proč ji nevyužít. Bylo akorát složitější všechno po šestnácti letech odstěhovat. Byl potřeba velký kamion.“
Nepadla na vás nostalgie? Ve Švýcarsku jste prožil půlku života.
„Určitě jo. Trošku jsem si zabrečel. Ale změna je život. Lepší přijít teď, než za dva tři roky. Chtěl jsem si to vyzkoušet v Česku. Ve Švýcarsku mám kamarády, furt jsme v kontaktu. Kdykoliv budu chtít, můžu za nimi jet a oni mi poskytnou bydlení. Původně jste chtěli jít domů za rok, až půjde malý do školy.“
Proč jste nechtěli v cizině zůstat?
„Nikdy jsme to tak nastavené neměli. Švýcaři jsou takové konzervy.“
V Sierre jste necítil důvěru trenéra McSorleyho?
„Už před sezonou mi naznačoval, že to pro mě bude těžké. Ale nečekal jsem, že až tak. Že odehraju zápas a na další tři čtyři mě dá na tribunu. Tohle jsem nechtěl absolvovat. Hrát jenom jen když se někdo zranil. Věděl jsem, že pokud budou v play off všichni zdraví, určitě místo mít nebudu. I kvůli tomu jsem odešel. Chris McSorley hrál hokej na nižší úrovni než jeho brácha Marty.“
Jaký mančaft jste našel v Jihlavě?
„Kluci jsou super. Od starších až po mladé. V kabině mě přivítali skvěle. Máme tady lídra Čagiho (Tomáše Čachotského). Koukáme na něj, můžeme se od něj všichni učit. Má natrénováno, hraje chytře. Jeho nájezd na konci hovořil za vše…Myslím, že si to za pár zápasů sedne i na ledě a bude to dobré. Trénovat jsem začal v úterý, ve středu to bylo na první zápas ještě brzy. Znal jsem Richarda Cachnína, který je z Havlíčkova Brodu. A z Mladé Boleslavi si pamatuju Tomáše Jiránka. Když jsem odtud odcházel, viděli jsme se naposledy. Bylo to teď hezké setkání.“
Ve Zlíně jste dostal šanci i v závěrečném rozstřelu. Řekl jste si o něj, anebo vás trenér určil?
„Trenér mě tam poslal. Ale puk mi skočil a ani jsem netrefil bránu. Víc bych to nekomentoval.“ (úsměv)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|40
|25
|3
|2
|10
|122:82
|83
|2
Jihlava
|39
|20
|5
|5
|9
|114:87
|75
|3
Kolín
|40
|22
|2
|5
|11
|105:85
|75
|4
Litoměřice
|40
|20
|3
|3
|14
|124:112
|69
|5
Vsetín
|40
|13
|9
|5
|13
|110:104
|62
|6
Přerov
|41
|15
|7
|1
|18
|94:108
|60
|7
Sokolov
|40
|12
|8
|5
|15
|105:118
|57
|8
Třebíč
|40
|13
|4
|8
|15
|95:107
|55
|9
Pardubice B
|41
|13
|6
|3
|19
|112:112
|54
|10
Tábor
|40
|12
|6
|6
|16
|103:111
|54
|11
Zlín
|41
|14
|2
|6
|19
|84:106
|52
|12
Frýdek-M.
|39
|13
|3
|5
|18
|97:104
|50
|13
Chomutov
|41
|14
|1
|6
|20
|99:115
|50
|14
Poruba 2011
|40
|12
|4
|3
|21
|113:126
|47
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup