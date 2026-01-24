Svačina o Kubiesovi, roli mentora i dcerách: Mladší hraje hokej, starší fandí Hradci
Před lety válel ve Vítkovicích, Pardubicích nebo Třinci, který v roce 2022 posunul „zlatým gólem“ k titulu. Ocelářskou organizaci Vladimír Svačina neopustil, v posledních letech totiž patří k nejzkušenějším hráčům partnerského Frýdku-Místku. „Pokud jsou kluci otevření, chtějí radu a nechají si říct, je pro nás samozřejmostí, že jim chceme pomoct a podržíme je,“ hlásí osmatřicetiletý útočník, po Lukáši Klimkovi nejstarší fachman Rysů.
Od roku 2016, kdy frýdecko-místečtí hokejisté postoupili do druhé nejvyšší soutěže, hrávají až na výjimky o záchranu. Nejinak je tomu i nyní, dvanáct kol před koncem základní části Maxa ligy jsou dvanáctí. Partnerský tým třineckých Ocelářů válčí o udržení s Chomutovem, Pardubicemi B nebo poslední Porubou, s níž ve středu padl 1:2 po nájezdech. Rozdíl mezi regionálními konkurenty je rázem jen dvoubodový. „Kdo by před sezonou čekal, že tyto dva týmy budou bojovat o spodní příčky, že?“ ptá se Vladimír Svačina.
Proti Porubě jste trefili hned několik tyček. Je právě produktivita odrazem celé vaší sezony?
„Těžko říct, ale myslím si, že oproti minulým rokům nehrajeme vůbec špatně. Neřekl bych, že by nás za tu dobu někdo vyloženě přehrál. Všechny zápasy jsou vyrovnané, ale nedáváme góly, včetně mě. Teď je důležité mít hlavu nahoře, sebevědomí a pořád na tom pracovat. Do konce máme dvanáct zápasů, takže věříme, že si to v klidu uhrajeme.“
Jak složité to vůbec bude?
„Mně už to nepřijde těžké, už jsem to tady zažil několik let. Já se toho nebojím a řekl bych, že nikdo se toho nebojí. Pořád je to sport. Obrovskou výhodu máme v tom, že tu situaci známe. Víme, jaké to je, když hrajete dole. Pro někoho je to naopak nové a není to úplně jednoduché. Říkal jsem, že hrát sedmý zápas o titul je za odměnu, ale hrát dole? To je teprve o všechno, ať si to zkusí i jiné mančafty.“
Poruba, kde jste před lety působil, se zachránit zvládne?
„Mám k ní vztah a vždycky mít budu. Nepřeju jí, aby spadla, to je jasné. Věřím, že se zachráníme my i Poruba. Určitě by nebylo fér, kdybych chtěl, aby spadla.“
Překvapilo vás, že Ostravané také hrají o záchranu?
„Určitě. Však když se člověk podívá na sestavy, je to normálně all star. Jenže všichni víme, že hokej se nehraje na papíře. Jakmile se tým dostane do srabu, těžko se z toho hrabe. Řekl bych, že sport je ze sedmdesáti nebo z osmdesáti procent o hlavě. Když si člověk přestane věřit, podepíše se to na každém. Fakt to není sranda. Když hráli nahoře, měli lehkost, dávali góly, ale najednou je jejich situace úplně jiná.“
Jesa je odskočený
Mimochodem za Porubu hraje váš kamarád a bývalý spoluhráč z Vítkovic Ondřej Roman. Stačíte si říct i něco na ledě?
„Zrovna jsme hráli lajna na lajnu, takže po celý zápas jsme chodili proti sobě. Hokej se ale tak zrychlil, že prohodit nic nestihneme. Spíš na rozbruslení nebo po zápasech chvilku pokecáme. Na ledě na to není čas.“
Ve Frýdku-Místku jste jedním z nejzkušenějších a nejstarších hráčů. Baví vás role mentora?
„Určitě baví. Sem tam chodím pomáhat na led ve Studénce s dětmi. Zajímá mě to, v budoucnu se tomu chci věnovat. I z tohoto hlediska je to pro mě určitě zajímavé. Pokud jsou kluci otevření, chtějí radu a nechají si říct, je pro nás samozřejmostí, že jim chceme pomoct a podržíme je.“
Ve Frýdku-Místku i Třinci podává skvělé výkony Matěj Kubiesa. Kteří další hráči by to podle vás mohli dotáhnout daleko?
„Já bych je nechtěl jmenovat, ale myslím si, že Jesa (Kubiesa) je odskočený. Ostatně vidí to také v Třinci, protože i tam patří k nejlepším. Má čistou hlavu a daří se mu, to je základ všeho. Nicméně si myslím, že všichni mladí, kteří tady jsou, to mají v sobě. I třinecká juniorka hraje každým rokem nahoře. Je to jenom o tom se z toho nezbláznit, nelítat v oblacích, každý den pracovat a především mít pokoru. Pak si myslím, že to, co letos zažívá Jesa, může potkat kohokoliv.“
Kubiesa je zároveň hodně vytížený. V úterý hrál za Třinec v Plzni, o den později ve Frýdku-Místku proti Porubě.
„Měl výhodu v tom, že z Plzně nejel autobusem, domů ho vezl pan Peterek. (usmívá se) Podle mě se ho i ptali, jestli chce hrát a on nám pomoct chtěl. Klobouk dolů, protože toho cestování měl šíleně moc. Už když se vracel z dvacítek, nezastavil se. Viděl jsem, že v báglu má ještě věci z Ameriky, protože je ani nestihl vybalit. Když nám přijde pomoct, jsme jenom rádi.“
Teď zpátky k vám, jak dlouho to ještě hokejově potáhnete?
„Hokej mě baví, zdraví drží, takže když to takhle bude pořád, určitě chci pokračovat. Na druhou stranu vím, že z baráku nikam daleko nepůjdu. Takže už jenom maximálně kolem komína a Studénky. Jestli nějaká nabídka přijde, tak přijde, jestli ne, tak nepřijde. Může se stát cokoliv, mám už nějaký věk, ale věřím, že po této sezoně ještě neskončím.“
Fandí Hradci a nevím proč...
Takže smlouva ve Frýdku-Místku vám za pár měsíců vyprší?
„Ano. S panem Peterkem to máme nastavené tak, že si vždycky potom sedneme a on mi řekne, jestli má nebo nemá zájem. Od toho se bude všechno odvíjet.“
Kromě hokeje se věnujete i dcerám. Taky sportují?
„Mladší se teď zbláznila tím, že už ji nebaví balet, ale chce hrát hokej. (usmívá se) Doteď dělala obojí, ale už mi říkala, že ji balet nebaví. Já jsem vždycky tvrdil, že jsem rád, že máme holky, a proto se vyhnu se sezení na zimáku. (usmívá se) Má teď sedm roků, takže je v přípravce. Začala letos.“
Stíháte spolu sledovat i extraligu?
„Moje starší dcera se naopak zbláznila do Hradce Králové, kterému fandí a já nevím proč. (směje se) Takže ano, extraligu sledujeme. Já se chci koukat na Třinec, ale moje malá na Hradec, takže doma máme takové boje. Naštěstí Třinec většinou začíná dříve, takže to většinou přepínáme. Byli jsme i ve Vítkovicích, když po Vánocích hrály s Hradcem. Malá dostala pod stromeček lístky.“
Proč si vybrala zrovna Hradec? Líbí se jí klubové logo, město?
„Asi všechno. (směje se) Dokonce i ve škole, když dělali referáty o krajích, si vybrala Královéhradecký kraj.“
Vždyť jste za Mountfield nehrál.
„Sice jsem tam nehrál, ale řekl jsem jí, že třeba v létě tam na víkend zajedeme.“
A co dříve na nějaký zápas?
„Chceme tam jet až v létě, takže zápas ani ne. Spíš jí chci ukázat halu, ať teda ví, komu fandí. (usmívá se) Myslím si, že město i okolí je v Hradci hezké. Hrál jsem v Pardubicích, takže to tam znám. Strávíme tam nějaký hezký víkend, ona se těší, takže co bych pro ni neudělal?“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|41
|26
|3
|2
|10
|128:85
|86
|2
Jihlava
|40
|21
|5
|5
|9
|120:87
|78
|3
Kolín
|41
|23
|2
|5
|11
|109:85
|78
|4
Litoměřice
|41
|20
|3
|3
|15
|127:118
|69
|5
Vsetín
|41
|14
|9
|5
|13
|115:106
|65
|6
Přerov
|42
|15
|7
|1
|19
|96:113
|60
|7
Tábor
|41
|13
|6
|6
|16
|107:113
|57
|8
Sokolov
|41
|12
|8
|5
|16
|106:121
|57
|9
Třebíč
|41
|13
|4
|8
|16
|95:113
|55
|10
Zlín
|42
|15
|2
|6
|19
|87:107
|55
|11
Pardubice B
|42
|13
|6
|3
|20
|114:116
|54
|12
Frýdek-M.
|40
|13
|3
|6
|18
|98:106
|51
|13
Chomutov
|42
|14
|1
|6
|21
|99:119
|50
|14
Poruba 2011
|41
|12
|5
|3
|21
|115:127
|49
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup