Noční můra spolufavorita, v Maxa lize bojuje o život. Barinka: Nebylo to hodno Poruby
V předešlých letech se právem řadili k nejsilnějším a nejzvučnějším adresám v Maxa lize, jenže nyní balancují nad propastí. Předsezonní ambice hodili do koše, teď už musí do montérek a pořádně rubat. Nic jiného jim ani nezbývá. Po dvou porážkách v back-to-back zápasech s Chomutovem se porubští hokejisté znovu propadli na dno, s dvoubodovou ztrátou na předposlední Frýdek-Místek jsou osm utkání od přímého sestupu z druhé nejvyšší soutěže.
Když chomutovský Petr Gajda v čase 58:26 využil přesilovku a podruhé v zápase poslal Piráty do vedení, v porubské aréně zavládlo hrobové ticho. Takové, že byste tam slyšeli i spadnout špendlík. Poruba nestačila na Severočechy podruhé během dvou dnů. V úterý prohrála 2:4, o den později 3:4.
Padla navíc se soupeřem, který se řadí k jejím hlavním konkurentům v boji o udržení. Momentálně je na tom Chomutov jen o čtyři body lépe se zápasem navíc. Naproti tomu třináctý Frýdek-Místek má na Porubu dvoubodový náskok a dvě utkání k dobru.
Vyhlídky Ostravanů proto nejsou příznivé. Nadcházející duely v Táboře, doma se Zlínem nebo v Třebíči pro ně budou klíčové. Poté je čekají ještě daleko náročnější zápasy, venku vyzvou první Slavii i druhou Jihlavu.
Přitom na papíře působí porubský kádr zvučně. Vede ho Ondřej Roman, bývalý reprezentant a útočník s 576 starty v nejvyšší soutěži. Spolu s Rostislavem Maroszem, Josefem Mikyskou, Aaronem Berishou, Alešem Ježkem, Adamem Sedlákem nebo Michalem Vachovcem tvoří nebývale zkušenou osu. K tomu navíc připočtěte, že i Jakub Kotala, Radek Jeřábek, Lukáš Pařík nebo Matěj Prčík ještě nedávno zápolili v extralize.
„Když se člověk podívá na sestavy, je to normálně all star. Jenže všichni víme, že hokej se nehraje na papíře. Jakmile se tým dostane do srabu, těžko se z toho hrabe. Řekl bych, že sport je ze sedmdesáti nebo z osmdesáti procent o hlavě,“ věděl frýdecko-místecký Vladimír Svačina po nedávném vzájemném utkání s Porubou. „Když si člověk přestane věřit, podepíše se to na každém. Fakt to není sranda. Když hráli nahoře, měli lehkost, dávali góly, ale najednou je jejich situace úplně jiná.“
Asistent Barinka: Hrůzostrašné dvě třetiny
Zkušený mančaft je momentálně dole. Psychicky, mentálně i postavením v tabulce. Hrozí mu scénář, který by ambiciózní firma RT TORAX kousala těžko.
První z mnoha klíčových kroků směrem za záchranou Poruba nezvládla, nulu získaných bodů po zápasech s Chomutovem nečekala ani v nejhorším snu. „Hodnotí se mi to strašně těžce, protože po první třetině, kdy jsme měli utkání v podstatě pod kontrolou, jsme předvedli něco takového, že je mně líto všech našich fanoušků. Druhá i třetí třetina byla hrůzostrašná. Chtěl bych se jim omluvit za to, co jsme předvedli. To nebylo hodno Poruby,“ nebral si servítky Michal Barinka, asistent trenéra Tomáše Potěšila.
„Postavili jsme soupeře zpátky na nohy a pak udělali nesmyslné fauly, které nám braly strašně moc sil a potopily nás. Nula bodů z dvojutkání s Chomutovem je strašně velký problém, ale je jenom na nás se z toho vymotat,“ věděl bývalý reprezentant.
„Musíme jet zápas od zápasu, pořád je ve hře spousta bodů. Tím, že teď svěsíme hlavy, se nic nevyřeší. Není to jednoduché, ale furt se do toho musí chodit se sebevědomím. Že jsi jednou dole a jednou nahoře, to tak bývá. Sebevědomí se ale nesmí ztrácet rychle,“ hlásil porubský útočník Matěj Přibyl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|43
|27
|3
|3
|10
|134:90
|90
|2
Jihlava
|43
|22
|6
|5
|10
|128:93
|83
|3
Kolín
|43
|24
|3
|5
|11
|116:88
|83
|4
Litoměřice
|43
|21
|3
|3
|16
|129:121
|72
|5
Vsetín
|44
|16
|9
|5
|14
|127:110
|71
|6
Tábor
|44
|14
|6
|7
|17
|111:121
|61
|7
Sokolov
|44
|13
|8
|5
|18
|110:128
|60
|8
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|9
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|10
Třebíč
|43
|14
|4
|8
|17
|100:117
|58
|11
Zlín
|44
|15
|3
|6
|20
|91:113
|57
|12
Chomutov
|45
|16
|1
|6
|22
|109:131
|56
|13
Frýdek-M.
|42
|14
|3
|6
|19
|103:111
|54
|14
Poruba 2011
|44
|13
|5
|3
|23
|123:137
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup