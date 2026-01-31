Svobodova nula! Posila Vsetína zamkla v derby bránu. Začínám se cítit normálně, řekl gólman
Derby je naše! Typický vítězný pokřik se linul z hrdel vsetínských fanoušků cestou ze zimáku ve Zlíně. Na triumf v taháku hokejové Maxa ligy stačil hostům jediný gól, který obstaral hned v první třetině po výjezdu zpoza branky Štěpán Matějček. „Je super zkusit si před play off vyhrát 1:0 a dokázat si, že to umíme venku ubránit,“ pochvaloval si třicetiletý brankář Miroslav Svoboda, velká posila Valachů z finského klubu Sport Vaasan.
Vsetínští v tomto ročníku ovládli tři ze čtyř bitev základní části. Všechny duely byly těsné, pouze jednou by rozdíl ve skóre více než jednobrankový. A to u prosincové výhry Vsetína doma (4:2). „Musíme zůstat pozitivní. Z posledních dvanácti zápasů jsme v tabulce třetí. Bojovnost nemůžu hráčům upřít, jen jsme byli špatní v koncovce,“ shrnul zlínský kouč Peter Oremus, už třetí šéf střídačky v sezoně.
Jeho kádr decimují zranění, přesto byl odpor Beranů tuhý. Nástup měli výborný, ve druhé části však zabral velký rival a kontroloval hru. V závěru ustál i tlak protivníka, blokoval střely. A co prošlo, to zpacifikoval gólman Svoboda, nová jednička. „Když Svoby chytá, jsem na střídačce klidný. Je jistý, puky z něj nevypadávají,“ lebedil si útočník Luboš Rob. „Ten gól nás uklidnil. Je to pro nás cennější výhra, než kdyby to byla nějaká přestřelka,“ mínil.
Podobně hodnotil výsledek hrdina z brány. „Dával jsem si pozor na úvod,“ uvedl Svoboda, borec ošlehaný extraligou, Finskem i zámořím. Letos se vrátil ze severu Evropy na rodné Valašsko, byť už s rodinou žije v Ostravě. „Předtím jsem vždycky na začátku dostával nějakou blbou šmudlu. Věděl jsem, že když si to pohlídám, jsem už schopen dojít bez gólu až do konce. Už se začínám cítit trošku normálněji,“ oddechl si.
Derby sledoval skoro plný stadion, téměř šest tisíc lidí. Atmosféra stála za to, na druhou nejvyšší soutěž byla jedinečná. Regionální sousedi se nacházejí v období po výměně trenérů. Dá se říct, že týmu prospěl jak příchod emotivního Luboše Jenáčka, tak nástup náročného Slováka Petera Oremuse na druhé straně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2
Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3
Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4
Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5
Litoměřice
|44
|21
|3
|3
|17
|131:125
|72
|6
Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7
Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8
Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10
Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12
Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|13
Frýdek-M.
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14
Poruba 2011
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup