Svobodova nula! Posila Vsetína zamkla v derby bránu. Začínám se cítit normálně, řekl gólman

Miroslav Svoboda svým čistým kontem rozhodl o výhře 1:0 nad Zlínem
Miroslav Svoboda svým čistým kontem rozhodl o výhře 1:0 nad ZlínemZdroj: VHK ROBE Vsetín / FB
Ve 45. kole Maxa ligy se odehrálo derby mezi hokejisty Vsetína a Zlína
Michal Koštuřík
Maxa liga
Derby je naše! Typický vítězný pokřik se linul z hrdel vsetínských fanoušků cestou ze zimáku ve Zlíně. Na triumf v taháku hokejové Maxa ligy stačil hostům jediný gól, který obstaral hned v první třetině po výjezdu zpoza branky Štěpán Matějček. „Je super zkusit si před play off vyhrát 1:0 a dokázat si, že to umíme venku ubránit,“ pochvaloval si třicetiletý brankář Miroslav Svoboda, velká posila Valachů z finského klubu Sport Vaasan.   

Vsetínští v tomto ročníku ovládli tři ze čtyř bitev základní části. Všechny duely byly těsné, pouze jednou by rozdíl ve skóre více než jednobrankový. A to u prosincové výhry Vsetína doma (4:2). „Musíme zůstat pozitivní. Z posledních dvanácti zápasů jsme v tabulce třetí. Bojovnost nemůžu hráčům upřít, jen jsme byli špatní v koncovce,“ shrnul zlínský kouč Peter Oremus, už třetí šéf střídačky v sezoně.

Jeho kádr decimují zranění, přesto byl odpor Beranů tuhý. Nástup měli výborný, ve druhé části však zabral velký rival a kontroloval hru. V závěru ustál i tlak protivníka, blokoval střely. A co prošlo, to zpacifikoval gólman Svoboda, nová jednička. „Když Svoby chytá, jsem na střídačce klidný. Je jistý, puky z něj nevypadávají,“ lebedil si útočník Luboš Rob. „Ten gól nás uklidnil. Je to pro nás cennější výhra, než kdyby to byla nějaká přestřelka,“ mínil.

Podobně hodnotil výsledek hrdina z brány. „Dával jsem si pozor na úvod,“ uvedl Svoboda, borec ošlehaný extraligou, Finskem i zámořím. Letos se vrátil ze severu Evropy na rodné Valašsko, byť už s rodinou žije v Ostravě. „Předtím jsem vždycky na začátku dostával nějakou blbou šmudlu. Věděl jsem, že když si to pohlídám, jsem už schopen dojít bez gólu až do konce. Už se začínám cítit trošku normálněji,“ oddechl si.   

Derby sledoval skoro plný stadion, téměř šest tisíc lidí. Atmosféra stála za to, na druhou nejvyšší soutěž byla jedinečná. Regionální sousedi se nacházejí v období po výměně trenérů. Dá se říct, že týmu prospěl jak příchod emotivního Luboše Jenáčka, tak nástup náročného Slováka Petera Oremuse na druhé straně. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia44273410138:9591
2Jihlava44236510132:9486
3Kolín44243611118:9184
4Vsetín45179514128:11074
5Litoměřice44213317131:12572
6Tábor45156717115:12264
7Sokolov45139518115:13262
8Třebíč44145817103:11960
9Přerov44157121100:12060
10Chomutov46171622113:13359
11Pardubice B44146420119:12058
12Zlín4515362191:11457
13Frýdek-M.43143620104:11554
14Poruba 201145135324124:14152
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

