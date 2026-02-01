Prvoligové open air nabídlo bizár s bambulí i slivovičku. To jsme neporušili, smál se Hübl
Zatímco loňský pokus o uspořádání hokeje pod širým nebem na pražské Letné skončil mezinárodním fiaskem, insolvencí pořádající firmy a naštvanými fanoušky, včetně těch ze zahraničí, tentokrát se na zimní klasiku v Česku dostalo. Severočeské derby mezi Chomutovem a Litoměřicemi (4:2) v rámci předehrávky 50. kola Maxa ligy zároveň okořenila kuriozita, která by se při klasickém zápase v hale nestala.
Vypadalo to, že Suhradova bomba skončila za Jekelem, jenže všechno bylo jinak. Litoměřický bek lízl břevno, přitom ale sestřelil bambuly z brankářova kulichu posazeného na helmě, jež odklouzala za čáru. Sudí nejprve branku uznal, ale po zkontrolování situace u videa gól odvolal. „Zvláštní situace. Nevěděl jsem, co si mám o tom myslet. Až když jsem se otočil podruhé směrem do brány, všiml jsem si, že je v ní bambule. K tomu jsem předpokládal, že puk už někdo vytáhl. Kuriózní moment,“ podivil se gólman.
„Kulich jsem měl přilepený páskou, držel dobře. Jen odletěla bambule, ještě jsem byl naštvaný, že kvůli tomu padl gól. Pak jsem si ho strhl a říkal klukům, ať ho odvezou. Jestli z toho bude virál? Asi jako loni, když se mi zasekla hokejka v mantinelu a můj synáček na mě asi měsíc: Táto, ukážeš mi to s tou hokejkou?“ chechtal se Jekel.
Na mrazivou parádu do Povrlů, obce ležící nedaleko Ústí nad Labem, dorazilo 1342 diváku. Slávu pořádal Chomutov, jehož příznivci to ovšem měli k „domácímu“ utkání 76 kilometrů daleko. „Kdybychom byli v tabulce na lepším umístění, přišlo by asi víc lidí. I tak byla super atmosféra a tři body pro nás. O to je to cennější,“ liboval si brankář Jekel.
„Návštěva nebyla úplně taková, jakou jsme si představovali. Kapacita byla pro dva a půl tisíce lidí, už minulý týden jsme věděli, že jich tolik nepřijde. Přesto jsem doufal, že se dostaneme k dvěma tisícovkám. Podobný zápas se dělá jednou za život, pojali jsme to jako 80. výročí založení klubu. Byl to nevšední zážitek a myslím, že všichni kdo přišli, si to užili. Akce bude trochu ztrátová, ale atmosféra byla vynikající a počasí také přálo,“ zamyslel se jednatel Pirátů Jiří Sochor.
Na rozdíl od Špindlerova Mlýna, kde open air dvakrát zhatil covid a blamáže na Letné z prosince 2024, organizátoři v Povrlech venkovní hokej konečně naservírovali. „Pojali jsme to skromněji a měli výhodu, že tady je ledová plocha nastálo. Jinde to museli stavět na zelené pláni, což je nákladnější a chtěli to pojmout velkolepě s obrovskou kapacitou. A pokud se jim nepodařilo vyprodat všechny zápasy, raději se to neuskutečnilo,“ srovnal Sochor chomutovskou akci s konkurencí.
Winter Classic v posledních letech zažili české kluby v zahraničí. Ať už Kometa s Třincem v Bratislavě, Vary proti Plzni v Klingenthalu či Litvínov se Spartou v Drážďanech před šesti lety, kdy u toho byl Viktor Hübl, aktuálně zaskakující trenér Chomutova. „Každý venkovní zápas má své kouzlo. V Drážďanech s tím měli zkušenosti a bylo to velké. Ale klobouk dolů pro lidi z Chomutova, kteří uspořádali tuhle třídenní akci. A zima? Malou slivovičku si dáváme před každým zápasem, i když hrajeme v teple. To jsme neporušili,“ smál se extraligový rekordman.
„Od poloviny třetin puk skákal, s tím do toho člověk musí jít a hrát jednoduše. Problém spíš byl, že se ve tmě za umělého osvětlení občas kotouč ztrácel,“ všiml si Hübl.
Prvoligový hit rozhodl dvěma góly Američan Cole Coskey. Ten se ve vzájemném duelu zaskvěl už v listopadu, kdy Litoměřicím nasázel rovnou pět branek. „Dal nám už asi osm gólů. V kabině jsme si říkali, že bychom do něj měli chodit mnohem tvrději a nedat mu tolik prostoru,“ litoval Tobiáš Slavíček, dřív kouč sparťanské juniorky, jenž na střídačce Litoměřic nahradil Jaroslava Nedvěda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2
Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3
Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4
Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5
Litoměřice
|44
|21
|3
|3
|17
|131:125
|72
|6
Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7
Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8
Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10
Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12
Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|13
Frýdek-M.
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14
Poruba 2011
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup