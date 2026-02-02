V Přerově jsem se psychicky srovnal, říká Rob po návratu do Vsetína. Kouč? Emotivní
Prošel si těžkými časy, kdy ho klub odlifroval na měsíc do konkurenčního Přerova. Bylo to překvapení, neboť Luboš Rob (30) je tváří hokejového Vsetína posledních let, klíčovým útočníkem. Nakonec za Zubry odehrál 11 zápasů, zapsal 8 bodů (3+5) a vrátil se zpátky. Zrovna v době, kdy na Lapač nastoupil staronový trenér Luboš Jenáček.
Změnilo se zásadního po odvolání kouče Daniela Babky?
„Samozřejmě je to změna. Každý trenér má své věci. Luboše Jenáčka znám už z předchozího působení ve Vsetíně. Tušil jsem, co od něj čekat. Byl ve Zlíně, na Slavii a nasbíral tam další zkušenosti. Trénování trošku změnil. Nezměnilo se to, že je hodně emotivní. Srdce má na Vsetíně, prožívá to. Na klubu mu záleží.“
Jak se cítíte vy po návratu z Přerova?
„Když jsem odešel a pak se vrátil, všechno se mezitím otočilo o sto osmdesát stupňů. Hlavně tady byli jiní trenéři. Před koncem hostování mi Jack (Jenáček) volal a nastínil mi, kam se mnou počítá. Říkal, že mi dá takový prostor, na jaký jsem byl zvyklý. Zatím si nemůžu stěžovat.“
Dal vám něco měsíc v jiném prostředí?
„Vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale uteklo to rychle, kluci mě přijali super. Samozřejmě je něco jiného hrát v týmu, který spíš myslí, kolik bodů potřebuje k záchraně, než v mužstvu s vyššími ambicemi. Trošku jsem se v Přerově psychicky srovnal. Mohlo mi to jenom pomoct. Nemůžu si na nic stěžovat. Navíc se nám i dařilo, tím to bylo příjemnější.“
Musel jste s hostováním souhlasit?
„Na moje přání to nebylo. (úsměv) Poslední týden jsem ale tušil, že se něco bude dít. Jen jsem nevěděl co. Hráč to vycítí. Nedostával jsem prostor v některých situacích, které jsem po celou dobu normálně hrával. Asi se to muselo řešit. Takže jsem s tím souhlasil. Nemělo smysl, abych se další dva, tři týdny trápil. Chtěl jsem hrát.“
Táta-asistent trenéra? Na zimáku ho tak nevnímám
Necítil jste se na ledě komfortně?
„Bylo to od začátku s týmem nahoru dolů. Jednou jsme vyhráli, pak prohráli. Výsledky jdou samozřejmě za hráči, kteří mají hrát důležitou roli. Já budu vždycky hodnocený podle bodové produkce, která se nedostavovala. Furt jsem věřil, že se to zlomí. Poslední zápasy už to trošku naskakuje.“
Během sezony nedobrovolně odešel váš táta-asistent trenéra, který byl rovněž na Valašsku dlouho. Mrzelo vás to?
„Na zimáku ho jak tátu nevnímám. Beru ho jako trenéra. Věděl jsem, že mi to může jenom pomoct. I když jsem si na to zvykl, možná už to chtělo změnu. Tím neříkám, že za to může on anebo trenér Babka. Asi si to nějak nesedlo.“
Stýkali jste se i mimo led?
„Občas jo. Ve Vsetíně byl sám, volného času měl hodně. Přišel se podívat za vnoučaty. Jednou za týden, za čtrnáct dnů. Nebylo to na každodenní bázi.“
Našli jste konečně spolehlivou gólmanskou jedničku? Navrátilec Miroslav Svoboda se dostává do formy, v sobotním derby ve Zlíně udržel čisté konto.
„Je jistý, nepadají z něj puky. Nikde mu nelítají. Je vidět, že má velkou kvalitu a ty soutěže nechytal nadarmo. Musím říct, že na střídačce jsem docela klidnej. Je těžké chytat za ambiciózním týmem a podržet ho v pravé chvíli. Je to něco jiného, než když na vás jde padesát střel a nemáte co ztratit. Ale i David Honzík předtím chytal dobře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2
Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3
Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4
Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5
Litoměřice
|44
|21
|3
|3
|17
|131:125
|72
|6
Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7
Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8
Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10
Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12
Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|13
Frýdek-M.
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14
Poruba 2011
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup