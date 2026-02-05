Návrat do Vsetína? Mému okolí to nedávalo smysl, říká Svoboda. Finsko mu pomohlo
Dáreček do nového roku pro vsetínské fanoušky. Na Lapač se po letech vrátil Miroslav Svoboda (30) a s ním i vítězná nálada. Zatím naskočil do pěti zápasů, z toho Valaši čtyřikrát vyhráli za tři body. Ten nejcennější triumf sebrali v sobotu ve Zlíně, kde bývalý reprezentační gólman vyčapal nulu. „Jsem za to rozhodnutí rád, i když to spoustě lidem v mém okolí nedávalo smysl,“ říká o svém comebacku.
Extraligu chytal naposledy za Plzeň. Předchozí dvě a půl sezony strávil ve finské Liize, kde oblékal dres Vaasan Sport. Tam už ale neviděl Miroslav Svoboda budoucnost, vytíženost mu klesla na minimum. Když mu Vsetín, kde hokejově vyrostl, nabídl kontrakt do roku konce dubna 2028, neváhal. Od ledna si zvyká na poměry v Maxa lize. „Necítil jsem se na to jít dál od Ostravy,“ odůvodnil přestup na Valašsko, byť už je s rodinou doma na severu.
Jak se cítíte, když občas nejste za silným týmem tolik v permanenci?
„Hodně mi pomohlo Finsko. Tam se stává, že za třetinu nejde moc střel. Člověk musí pořád bruslit se hrou. Když to řeknu blbě, tam se chyby hůř odpouští. Otočení hry v obranném pásmu je rychlé a zakončení tak svižné, že se nevyplatí nedávat pozor. S tímto jsem míval v extralize dřív problém, ale poslední tři roky jsem na tom ve Finsku pracoval.“
Kam řadíte triumf v derby ve Zlíně?
„Je super zkusit si před play off, že máme na to ubránit to a vyhrát venku 1:0. Já jsem si dával pozor na začátek zápasu, předtím jsem vždycky dostal nějakou blbou šmudlu. Tak jsem se na to soustředil. Věděl jsem, že když nedostanu gól v úvodu, jsem schopen to bez něj dojít až do konce. Už se začínám cítit trošku normálněji. Je příjemné, že přišlo hodně lidí, ale já se spíš těším na play off, na zápasy ve Vsetíně. To bude speciální.“
Už se tedy cítíte na ledě líp než první dny po návratu?
„Jo jo. Pro mě je teď spíš těžké dostat do programu posilovnu a nachystat se kondičně na play off. Chceme ho hrát dlouho. Nemůžu si dovolit to přepálit, aby mě někde píchlo. Už není čas. Každý den přemýšlím, co by bylo dobré udělat, aby měla moje výkonnost vzestupnou tendenci a ne naopak. Hráli jsme back-to-back zápas v Chomutově a v Táboře. Určitě jsem nechtěl jít do risku, proto jsem v Táboře nechytal. Cítil jsem na sobě, že mi dva dny volna dají víc než to utkání.“
Co máte v plánu během pauzy?
„Pojedu domů do Ostravy za rodinou, odpočinu si. Udělám si od středy do neděle tréninkový mini cyklus. Je to těžké, ale věřím, že mám plnou podporu týmu a trenérů. Chtěl jsem si ještě za Vsetín v kariéře zachytat. Navíc se tam vrátil Luboš Jenáček, který mě vedl před třinácti lety v dorostu. Probírali jsme to se všemi křížem krážem. Jsem za to rozhodnutí rád, i když to spoustě lidem v mém okolí nedávalo smysl. Mně a mé rodině ano. Ptají se mě na to furt dokola, ale nic nového nevymyslím.“ (úsměv)
Zažil jste ve Finsku takové děkovačky s fanoušky?
„Vaasa je malé město u vody, kde je fotbal a hokej. Lidi chodili, děkovačky byly taky super. Akorát se tam mluví švédsky. (úsměv) Tady je to veselejší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2
Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3
Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4
Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5
Litoměřice
|45
|21
|3
|3
|18
|132:131
|72
|6
Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7
Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8
Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10
Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12
Frýdek-M.
|44
|15
|3
|6
|20
|110:116
|57
|13
Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|14
Poruba 2011
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup