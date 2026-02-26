Přerov odvrátil krach! V první lize Zubři pokračují. Je to fenomén, říká jednatel
Katastrofický scénář byl zažehnán. Prvoligový (a profesionální) hokej v Přerově zůstane, zvažovaný prodej licence na Maxa ligu se neuskuteční. Tradiční účastník soutěže sehnal prostředky na další sezonu poté, co přišel o podporu generálního sponzora – pivovar Zubr. „Máme z toho velkou radost,“ uvedl jednatel klubu Tomáš Pluháček. „Ještě v listopadu byla v mých očích šance menší než poloviční. Doba nebyla lehká,“ dodal.
O prvoligovou licenci byl eminentní zájem ve Znojmě, které se má stát farmou extraligové Komety. Dohoda byla v jednání, v zákulisí se měl převod soutěží za téměř hotovou věc. Jenže lidé v Přerově si mákli a hrozící pád do amatérského prostředí na poslední chvíli odvrátili. Sehnali několik nových podporovatelů, někteří stávající zásadně navýšili své příspěvky.
Klíčová byla podpora radnice v čele s primátorem Petrem Vránou. Rovněž pomoc z města dopomohla k vyřešení velkého problému. „Společnost se zmobilizovala a potvrdilo se, že hokej je tu fenomén,“ pochvaloval si šéf Tomáš Pluháček. „Velká devíza jsou naši fanoušci,“ připojil nový kouč Petr Dočkal.
Tým, který těsně před koncem základní části oslavil záchranu a také odvolal trenéra Michala Mikesku, bude od podzimu pokračovat v Maxa lize. „Byla tady nejistota,“ přiznal primátor Vrána. „Když jsme viděli, jaká díra je v rozpočtu, naděje byly malé. Ale sponzoři zdvojnásobili své příspěvky a ten entuziazmus chytl i nás na městě,“ shrnul.
Zatím je jisté, že Přerov ekonomicky zvládne nový ročník. Ale co bude dál? „Hokej je dynamické prostředí, teď jsme se bavili o sezoně 2026/27,“ informoval Pluháček. „Věřím, že se nám podaří během roku získat z podnikatelského sektoru tolik peněz, abychom mohli hrát první ligu i v dalších letech,“ doplnil. „Nyní jsme se podíleli na vyřešení kritické situace. Myslím, že žádný klub nemá jistotu na deset let dopředu,“ připojil primátor.
Ačkoliv pivovar Zubr už nebude dotovat hokej miliony, není v plánu změna názvu. „Zubr je majestátní zvíře, máme ho i ve znaku města. Žádný z partnerů zatím nechce být v názvu, takže změna vůbec není na stole,“ sdělil Pluháček, jenž označil propuštění kouče a sportovního manažera Mikesky za jedno z nejtěžších rozhodnutí ve své funkci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|51
|28
|5
|6
|12
|155:117
|100
|2
Kolín
|51
|27
|6
|6
|12
|143:106
|99
|3
Jihlava
|51
|26
|6
|6
|13
|158:109
|96
|4
Vsetín
|51
|20
|9
|7
|15
|146:125
|85
|5
Litoměřice
|51
|22
|5
|3
|21
|151:153
|79
|6
Třebíč
|51
|19
|5
|9
|18
|121:129
|76
|7
Pardubice B
|51
|19
|7
|4
|21
|146:134
|75
|8
Frýdek-M.
|51
|20
|3
|7
|21
|135:133
|73
|9
Sokolov
|51
|15
|9
|6
|21
|133:155
|69
|10
Tábor
|51
|16
|6
|8
|21
|125:139
|68
|11
Zlín
|51
|17
|5
|7
|22
|108:129
|68
|12
Přerov
|51
|16
|7
|3
|25
|109:144
|65
|13
Poruba 2011
|51
|14
|7
|3
|27
|142:166
|59
|14
Chomutov
|51
|17
|1
|6
|27
|118:151
|59
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup