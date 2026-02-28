Předplatné

Slavia ovládla základní část Maxa ligy. Poruba sestupuje, Chomutov se zachránil

Hokejisté Poruby sestoupili z Maxa ligy
Hokejisté Poruby sestoupili z Maxa ligyZdroj: Facebook / HC RT TORAX Poruba
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací den dlouhodobé fáze rozhodl o sestupu Poruby, které nepomohlo ani vítězství 4:3 na rezervou Pardubic, protože Chomutov doma porazil 3:0 Jihlavu a skončil předposlední díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Ostravany.

Účast v předkole play off si zajistily Tábor a Zlín, jenž porazil Litoměřice 5:4. Z postupové pozice vypadl po porážce 1:5 v Přerově Sokolov. Jediný gól Západočechů dal útočník Radek Číp, který s 57 body ovládl produktivitu druhé nejvyšší soutěže a s 27 brankami byl i nejlepším střelcem. Jeho tým ale klesl na 11. místo a vedle Poruby a Chomutova pro něj sezona skončila stejně jako pro Přerov.

Slavia ovládla základní část poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15. Pražané nemuseli litovat porážky v derniéře v Táboře, o které rozhodl už v závěru druhé třetiny Jakub Matai. Kolín se ve Vsetíně prosadil až v závěr za stavu 0:3 a šanci na posun do čela nevyužil.

Video placeholder

Pro Tábor znamenalo vítězství udržení desáté pozice a v předkole se Jihočeši utkají s Třebíčí. Horácká Slavia do posledního kola bojovala o přímý postup do čtvrtfinále, ale v přímém souboji o šestou pozici prohrála 0:4 s Frýdkem-Místkem. První čisté konto vychytal Daniel Dolejš a Slezané se mohou těšit na sérii se třetí Jihlavou.

Zlínu k výhře nad Litoměřicemi pomohl dvěma góly Lukáš Válek, po jeho druhé trefě Berani vedli 5:1, ale ještě se o výhru strachovali. Po protrápené sezoně skončili devátí a v předkole se utkají s Pardubicemi B. Litoměřice měly o soupeři jasno už po 51. kole. Stadion se ve čtvrtfinále utká se Vsetínem, který zakončil základní část na čtvrtém místě.

Chomutov v pravý čas ukončil sérii porážek. Po pěti zápasech bez bodového zisku překvapil Jihlavu. Blýskl se zejména gólman Pavel Jekel, který chytil všech 23 střel, Piráti dali všechny góly ve druhé třetině.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
54Detail
LIVE
43Detail
LIVE
40Detail
LIVE
51Detail
LIVE
31Detail
LIVE
30Detail
LIVE
32Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia52285613157:120100
2Kolín52276613144:10999
3Jihlava52266614158:11296
4Vsetín52219715149:12688
5Litoměřice52225322155:15879
6Frýdek-M.52213721139:13376
7Třebíč52195919121:13376
8Pardubice B52197422149:13875
9Tábor52176821128:14171
10Zlín52185722113:13371
11Sokolov52159622134:16069
12Přerov52177325114:14568
13Poruba 201152157327146:16962
14Chomutov52181627121:15162
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů