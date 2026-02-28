Šéf Chomutova odmítá nápady na rozšíření Maxa ligy: Přijdou s tím, když někomu teče do bot
„Ujetá sezona, tohle nikdo nepamatuje,“ okomentoval extrémní vyrovnanost Maxa ligy jednatel hokejistů Chomutova Jiří Sochor. Polovina týmů byla ještě několik zápasů před koncem základní části ohrožena sestupem, a zatímco Severočeši chvílemi pokukovali po play-off, nakonec je zachránila výhra nad Jihlavou 3:0 v posledním kole a lepší vzájemné zápasy s poslední Porubou, které nestačil skalp béčka Pardubic.
Piráti se strachovali do poslední chvíle, situaci jim zkomplikovala kontumace za neoprávněný start Matěje Maštalířského při zápase v Třebíči, v němž navíc skóroval. Kdyby Chomutov nezvládl poslední krok doma s Jihlavou, pakoval by se do druhé ligy.
„Když to řeknu upřímně, celou sezonu jsme pos*ali. Udělala se spousta chyb, měli jsme zároveň smůlu při zranění obou gólmanů. Spadli jsme do letargie, podcenili lídra kabiny,“ litoval Sochor, jenž se ujal Pirátů po jejich krachu a pádu z extraligy v roce 2019.
Teď Severočeši prožívali další krizi, sesun o patro níž by zamával s budoucností klubu. Rychlý návrat nahoru by se asi nekonal… „Ale byl jsem z nás celou dobu nejklidnější, padlo to na mě až hodinu před zápasem s Jihlavou. Nakonec se ukázalo, že i looseři umí vyhrát. Když uspějete v nejdůležitějším zápase, je to jako kdybyste ovládli všechny,“ ulevilo se mu.
„Zápas o všechno jsem už hrál,“ připomněl dočasný asistent trenéra Viktor Hübl svůj zápis z března 2020 proti Jágrovu Kladnu. Tehdy spasil Litvínov v extralize v přímém souboji o padáka čtyřmi body (2+2).
„Přichází úleva. Trenéřina je o hodně víc stresující, než když jste hráč. Na ledě to můžete ovlivnit, jako trenér přijdete s radou, ale leží to na hráčích. Snad mi tahle zkušenost pomůže do budoucna,“ věřil držitel mnoha extraligových rekordů a nyní dočasný asistent Jakuba Grofa v Chomutově.
Prý chtějí Maxa ligu rozšířit
„Letošní sezona byla ujetá, takhle vyrovnanou soutěž nikdo nepamatuje. Chvíli jsme pokukovali po šestém místě, pak jsme klesali dolů,“ podivil se znovu manažer Sochor, jenž se ani nebránil tomu, že z klubu vycouvá. „Pracujeme s limitem regionu, letos jsme ho i vzhledem k problémům překročili. Je potřeba stabilizovat rozpočet.“
Extraligistu může zachránit baráž, v Maxa lize se padá rovnou. Chomutov je s tím ovšem v míru. „Jsem zastáncem přímého postupu a sestupu. Akorát se začaly objevovat hlasy, že by se první liga mohla rozšířit. V tuhle chvíli bych pro to ruku nezvedl. Případně by se to mělo říct na začátku ročníku a ne až pokud někomu začne téct do bot. Smysl by to možná dávalo, protože ve druhé lize jsou maximálně tři kluby schopné hrát profesionální soutěž. A Maxa liga je náročná, jezdíte z Chomutova do Frýdku-Místku, Ostravy… Rozdělení na dvě divize by ekonomicky vycházelo a mladí hráči by se dostali víc do hry,“ zamyslel se boss.
„Přímý sestup? Beru to jak to je. Pokud to někomu dlouhodobě nešlo a je poslední, zkrátka spadne a později se může vrátit,“ uzavřel někdejší kanonýr Hübl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|52
|28
|5
|6
|13
|157:120
|100
|2
Kolín
|52
|27
|6
|6
|13
|144:109
|99
|3
Jihlava
|52
|26
|6
|6
|14
|158:112
|96
|4
Vsetín
|52
|21
|9
|7
|15
|149:126
|88
|5
Litoměřice
|52
|22
|5
|3
|22
|155:158
|79
|6
Frýdek-M.
|52
|21
|3
|7
|21
|139:133
|76
|7
Třebíč
|52
|19
|5
|9
|19
|121:133
|76
|8
Pardubice B
|52
|19
|7
|4
|22
|149:138
|75
|9
Tábor
|52
|17
|6
|8
|21
|128:141
|71
|10
Zlín
|52
|18
|5
|7
|22
|113:133
|71
|11
Sokolov
|52
|15
|9
|6
|22
|134:160
|69
|12
Přerov
|52
|17
|7
|3
|25
|114:145
|68
|13
Poruba 2011
|52
|15
|7
|3
|27
|146:169
|62
|14
Chomutov
|52
|18
|1
|6
|27
|121:151
|62
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup