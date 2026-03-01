Poruba reaguje na pád z první ligy: Ostuda, katastrofa, nejhorší část kariéry...
V tom je hokej krásný, jindy tolik bolavý. Jsou tomu pouhé dva roky, co Poruba opanovala základní část první ligy se snovým ziskem 115 bodů a drtivým náskokem před konkurencí. Ještě v minulé sezoně obsadila čtvrté místo tabulky. Teď padá! Čeká ji „prales“, což je nepředstavitelná rána pro všechny v klubu. „Nejvíc mě děsí, že absolutně nevím, co bude dál. Nejhorší část kariéry. Uvidíme, je to hrozně čerstvé,“ zpracovával těžký direkt nehrající kapitán Ondřej Roman.
V posledním utkání zabrali a ve druhé třetině si vytvořili posléze konečný výsledek 4:3 proti Pardubicím B. Když však trenéři a hráči Poruby dorazili o přestávce do kabiny, zjistili, že v Chomutově panuje stav 3:0 pro domácí. Naděje na záchranu klesly k bodu mrazu.
Ostravský klub, který si dělal ambice na možný posun do extraligy, nakonec zafinišoval s 62 body. Ani to na záchranu nestačilo. Piráti sice vykázali totožný zisk, ale na konci ledna dvakrát ve dvou dnech Porubu přehráli. Tím si zajistili lepší vzájemnou bilanci i výhodnější pozici pro koncovku náročné základní části.
Černý Petr tak vyšel na mužstvo z Moravskoslezského kraje. „Vnímám to špatně a nemluví se mi snadno. Je to ostuda. Nevím, jestli bych vybral jeden, dva nebo tři zlomové momenty. Celou sezonu jsme každopádně nepředváděli dobrý hokej, pořád jsme výsledky honili, už od prvního kola. Nebylo to ono. Je to strašný, ale je to tak,“ soukal ze sebe strohé věty kapitán Ondřej Roman.
Na ledě nestál od 31. ledna, kdy si v utkání s Táborem sám poranil ruku, a i když zkoušel po smolné situaci naskočit, nešlo to. V 37 letech proto prožíval nejtěžší chvíle své profesionální dráhy, výsledky nemohl ovlivnit. Jako odchovanec si přitom nepřál nic víc, než aby Poruba mohla ve své prvoligové misi pokračovat. Jenže extrémní meziroční sešup vyústil ve sportovní bouračku.
Spekulace o budoucnosti klubu
„Samozřejmě sezona dopadla katastrofou,“ neskrýval trenér Tomáš Potěšil, který se už v minulosti jako kouč podílel na pádu Havířova ze stejné soutěžní úrovně. „Věřili jsme, že Jihlava po výsledcích, které měla, může porazit Chomutov. Prohráli jsme si ovšem sezonu jinde, od začátku nebyla dobrá. Hodnocení v emocích mi nepřísluší dělat. Pro klub nepříjemná situace, vypadli jsme ze soutěže, a to je špatný.“
Také na Romanovi bylo znát, jak ho výsledek vzal. „Nikdy jsem to nezažil, hrát takhle o záchranu. Je to úplně jiná fáze sportu, která je strašně nepříjemná. Každému jde o vítězství, ale když můžete jen ztratit, je to těžké na hlavu. Kluci se rvali, měli výborné zápasy, ale bylo pozdě honit udržení,“ vyprávěl veterán z útoku.
Je otázkou, jak bude vypadat budoucnost hokeje v ostravské městské části, odkud vzešla řada hráčů nejen pro extraligu. Hned po sestupu se na sociálních sítích objevily spekulace, že pád do druhé ligy nemusí být pro klub konečnou stanicí. Na konkrétnější a oficiální zprávy si však fanoušci budou muset počkat.