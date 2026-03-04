Slavia má nového majitele: Cílem je vytvořit pevné zázemí, řekl. Zaútočí na extraligu?
Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem prvoligového klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment šedesátiprocentní podíl. Dosavadní majitel dvojnásobného extraligového mistra Stanislav Tichý si ponechal 30 procent a Jiří Vlasák 10 procent. Slavia o tom informovala v tiskové zprávě.
„Těším se na spolupráci a další rozvoj klubu. Mým cílem je Slavii pomoci především zázemím a stabilitou, aby se mohla soustředit na sportovní úspěchy. Věřím, že se nám podaří co nejlépe uspět v nadcházejícím play off Maxa ligy,“ uvedl Kucharzyk.
Slavia opustila extraligu po sezoně 2014/15, kdy neuspěla v baráži. Od té doby působí v druhé nejvyšší domácí soutěži. V aktuálním ročníku pražský klub poprvé vyhrál základní část a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále, do kterého vstoupí v neděli proti dosud neznámému soupeři.
„Vstup Jozefa Kucharzyka vnímám jako velmi důležitý krok pro budoucnost Slavie. Klub má jasný směr a kontinuitu, kterou chceme zachovat. I nadále budu Slavii řídit jako předseda představenstva a zodpovídat za její chod,“ řekl Tichý.
Kromě titulů z let 2003 a 2008 získala Slavia v hokejové extralize i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|52
|28
|5
|6
|13
|157:120
|100
|2
Kolín
|52
|27
|6
|6
|13
|144:109
|99
|3
Jihlava
|52
|26
|6
|6
|14
|158:112
|96
|4
Vsetín
|52
|21
|9
|7
|15
|149:126
|88
|5
Litoměřice
|52
|22
|5
|3
|22
|155:158
|79
|6
Frýdek-M.
|52
|21
|3
|7
|21
|139:133
|76
|7
Třebíč
|52
|19
|5
|9
|19
|121:133
|76
|8
Pardubice B
|52
|19
|7
|4
|22
|149:138
|75
|9
Zlín
|52
|18
|5
|7
|22
|113:133
|71
|10
Tábor
|52
|17
|6
|8
|21
|128:141
|71
|11
Sokolov
|52
|15
|9
|6
|22
|134:160
|69
|12
Přerov
|52
|17
|7
|3
|25
|114:145
|68
|13
Chomutov
|52
|18
|1
|6
|27
|121:151
|62
|14
Poruba 2011
|52
|15
|7
|3
|27
|146:169
|62
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup