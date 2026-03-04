Předplatné

Slavia má nového majitele: Cílem je vytvořit pevné zázemí, řekl. Zaútočí na extraligu?

Prostějov podlehl doma pražské Slavii 1:2
Prostějov podlehl doma pražské Slavii 1:2Zdroj: X Maxa liga
Hokejová Slavia má nového majoritního vlastníka, do vlastnické struktury klubu vstupuje Jozef Kucharzyk
Patrik Eliáš (uprostřed) jako nový sportovní poradce Slavie společně se členy představenstva klubu
Hokejisté Slavie oslavili výroční zápas výhrou nad Vsetínem
Slavia v první lize zdolala Vsetín
Hokejisté Slavie v přípravě na novou sezonu
Hokejisté Slavie v přípravě na novou sezonu
Na snímku Vít Beran, obránce Slavie
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem prvoligového klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment šedesátiprocentní podíl. Dosavadní majitel dvojnásobného extraligového mistra Stanislav Tichý si ponechal 30 procent a Jiří Vlasák 10 procent. Slavia o tom informovala v tiskové zprávě.

„Těším se na spolupráci a další rozvoj klubu. Mým cílem je Slavii pomoci především zázemím a stabilitou, aby se mohla soustředit na sportovní úspěchy. Věřím, že se nám podaří co nejlépe uspět v nadcházejícím play off Maxa ligy,“ uvedl Kucharzyk.

Slavia opustila extraligu po sezoně 2014/15, kdy neuspěla v baráži. Od té doby působí v druhé nejvyšší domácí soutěži. V aktuálním ročníku pražský klub poprvé vyhrál základní část a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále, do kterého vstoupí v neděli proti dosud neznámému soupeři.

„Vstup Jozefa Kucharzyka vnímám jako velmi důležitý krok pro budoucnost Slavie. Klub má jasný směr a kontinuitu, kterou chceme zachovat. I nadále budu Slavii řídit jako předseda představenstva a zodpovídat za její chod,“ řekl Tichý.

Kromě titulů z let 2003 a 2008 získala Slavia v hokejové extralize i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia52285613157:120100
2Kolín52276613144:10999
3Jihlava52266614158:11296
4Vsetín52219715149:12688
5Litoměřice52225322155:15879
6Frýdek-M.52213721139:13376
7Třebíč52195919121:13376
8Pardubice B52197422149:13875
9Zlín52185722113:13371
10Tábor52176821128:14171
11Sokolov52159622134:16069
12Přerov52177325114:14568
13Chomutov52181627121:15162
14Poruba 201152157327146:16962
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů