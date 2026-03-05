Mikeska: Hráčům volali, že to v Přerově krachuje. Dva jdou do extraligy, třetí jedná
Tři kola před koncem základní části mu vedení prvoligového Přerova oznámil: Končíš! Michal Mikeska (49) to nenesl lehce, ale naštvaný prý na nikoho není. Zubry vedl tři roky, trenérsky na sebe upozornil. Teď je na čekané, kde a kdy se mu otevře nová šance. „Emoce, kterou mám od začátku je, že mě to strašně mrzí. Stačilo dokormidlovat tým k jednomu vítězství,“ uvedl k poslední štaci na Hané. Kdo ho trenérsky nejvíc ovlivnil? A proč Kometa neobhájí titul? Dočkají se na její úkor konečně Pardubice? Také o tom otevřeně vypráví v rozhovoru pro iSport.
Čím se baví kouč, který mohl v těchto dnech vést tým v play off?
„Člověk přemítá, co mohl udělat líp, dělá si analýzu. To, co se stalo, mě mrzí. Vyčítám sám sobě, že jsem nedodal týmu a svému šéfovi klid tím jedním zápasem, který nám chyběl. Přestože jsem byl přesvědčený, že to víceméně hotové je, ten kousek nám chyběl. Jinak svítí sluníčko, začíná golfová sezona. Byl jsem si zahrát s kamarády padel. Prostě sportuju.“
Přijal jste náhlý konec s nadhledem?
„Prohráli jsme osm z deseti posledních zápasů. Ta série nebyla vůbec dobrá. Z tohoto hlediska mě to nepřekvapilo, vůbec mě to nerozladilo. Emoce, kterou mám od začátku je, že mě to strašně mrzí. Stačilo dokormidlovat tým k jednomu vítězství. Mrzí mě to, protože jsem v Přerově zažíval moc hezké roky.“
Měli jste větší ambice než se zachránit? Soutěž jste rozjeli skvěle.
„I když jsme byli ujišťováni, že je sezona finančně pokrytá, věděli jsme, že budeme bojovat o život. A že to bude extrémně náročné. Na dobrém vstupu do sezony jsme si dali strašně moc záležet. První čtvrtinu jsme měli famózní. I tak jsem si říkal, jaký máme náskok, abychom neměli problém. Tři čtvrtiny byly hodně nad plán, přesto jsem pořád koukal na spodek.“
Hrát Maxa ligu je čím dál dražší
Celý rok panovala nejistota, jestli profi hokej v Přerově zůstane, anebo se prodá licence jinam. Nemohlo to mít vliv na výsledky?
„Hráči neměli žádnou výplatu zpožděnou. Pokud už se to stalo, tak proto, že sportovní manažer, tedy já, zapomněl vytisknout fakturu. (úsměv) Takže jsem ji jednou nebo dvakrát dodával po několika dnech. Ekonomicky to fungovalo tak, jak má. Pak ale začaly vycházet články, že se bude prodávat licence a podobně. Mám obrovskou radost, že první liga ve městě zůstala. Jak se před pár lety ekonomicky obrovsky posunula extraliga, cítím, že to samé se nyní děje v Maxa lize. Jak se říká, bez peněz do hospody nelez. Myslím, že se částka minimální investice do sezony bude posouvat nahoru. Přál bych Přerovu, aby jich sehnal o něco víc. Kdyby to mělo zůstat na této částce, teoreticky by to problém být mohl. Jsem přesvědčený o tom, že každý hráč Zubrů šel v této sezoně na devadesát až sto procent svého možného výkonu. Což není úplně jednoduché. Bez toho bychom měli trabl už letos.“
Jednání nicméně na téma převodu soutěžních práv seriózně probíhala. Třeba se Znojmem.
„Vím, že hráči byli obvoláváni z jiných klubů s tím, ať jdou k nim, že tady to krachuje. Některé se ozvaly už v průběhu října, aby byly v případě licence první na listu. Hráč se v průměru tři čtvrtě hodiny až hodinu soustředí na trénink a ve zbytku dne mu může v hlavě hlodat červíček, co bude dál. Může ho to velmi ovlivnit ve výkonech a pohledu na klub.“
Má někdo z vašich nedávných svěřenců kvalitu na extraligu?
„Co vím, dva už mají v extralize podepsáno, o třetím se jedná. Do hry tam vstupuje odstupné mezi kluby. Další dva by mohli minimálně dostat šanci v předsezonním kempu. Jen pro srovnání, aby extraligové kluby viděly jejich možnosti. Doporučil bych je. Fantastická byla spolupráce s Kometou. S Vinckem (Tomášem Vincourem, sportovním manažerem Brna) jsme protelefonovali hodiny a hodiny. Měli jsme i hráče z Olomouce a z Vítkovic. Na všechny tři kluby můžu říct jen to nejlepší.“
Kdo vám nejvíc pomohl?
„Největší podíl měl asi Olda Cichoň z Olomouce. Z Komety k nám jezdili mladí kluci, které jsme obehrávali. Například David Moravec, který má skvělou povahu.