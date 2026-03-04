Zlín přežil konec. Lidi jsme dlouho nas..., řekl staronový lídr. Po sezoně s Balaštíkem?
Utrápená sezona Zlína, který během ní třikrát měnil trenéry, pořád může skončit úspěchem. Oremusova parta prozatím odvrátila vyřazení v předkole play off, když proti béčku Pardubic s vypětím zvládla domácí duel (5:4) a vyrovnala sérii na 1:1. „Sami jsme si to zkomplikovali. Je to určitá naše naivita, hloupost,“ zmínil útočník Bedřich Köhler obří komplikace v závěru. O soupeři Slavie ve čtvrtfinále se rozhodne v pátek v Chrudimi.
Je to možné?! Zlín vedl už 5:1, sázel hezké góly a na tribunách vládla radost. V sezoně jí diváci moc často neměli, tak si ji vychutnávali. Jenže na konci Berani málem přišli o velký náskok. Byli rádi, když ubránili jednobrankovou výhru. Když drama se dvěma trefami Dynama při power play skončilo, kapitán Petr Holík praštil holí do mantinelu.
V tom emotivním činu byly úleva i zlost. „Ty nervy za to nestojí, ale cíl jsme splnili. Je jedno, jestli je to 5:1 nebo 5:4, hraje se na vítězství,“ nevzrušoval se asistent Richard Kapuš. „Když dostaneme gól, mužstvo se rozklepe… Pro mě je to nepochopitelné. Chyby si rozebereme, ale je zbytečné to víc hodnotit. Chceme sem přinést play off, ne předkolo,“ dodal s výhledem na postup mezi osmičku.
Oddáleny tak byly novinky, které klub začne sdělovat po sezoně. Jednou z nich má být výměna sportovního manažera. Na pozici neoblíbeného Jana Srdínka by mohl nastoupit bývalý útočník Jaroslav Balaštík, jenž dělá skauta a pomáhá s tréninkem hráčských dovedností (skills). Nicméně je pravděpodobné, že Srdínko v klubu zůstane na pozici trenéra u mládeže. Generální manažer Jan Pravda se ho údajně zbavit nechce, mají k sobě blízko. Přesto fanoušci po utkání znovu skandovali: Srdínko ven! Nejisté je i setrvání slovenského trenéra Petera Oremuse, který má smlouvu do konce dubna s možností opce.
Právě SM Srdínko postavil mužstvo, které se protrápilo základní částí k devátému místu a je rádo za účast v předkole. Dvojnásobnému extraligovému šampionovi dlouho reálně hrozil přímý sestup na amatérskou úroveň. Což by byla pro město sportovní tragédie.
Berani mají pořád nejstabilnější divácké zázemí v soutěži, byť tentokrát dorazilo na zimák jen lehce přes dva tisíce lidí. Tak málo se nečekalo. „Dlouho jsme je nasírali. Asi bude chvilku trvat, než je dostaneme na svou stranu,“ prohodil jednačtyřicetiletý mazák Köhler, jenž po minulém ročníku ukončil vrcholovou kariéru a bavil se hokejem ve druholigovém Uherském Brodě.
Brzy však v klubu zjistili, jak moc na ledě i v kabině schází. Proto ho střídavě povolávali zpátky. Ve finiši ročníku už je zase pevnou součástí kádru a jeho lídrem. „S tím jsem do toho šel. Kluci vyjádřili touhu, abych se vrátil a plnil i vůdcovskou roli. Nezříkám se jí, naopak to mám rád.“
Play off Maxa ligy prožívá stejně jako dřív, když byl zvyklý válčit na extraligové úrovni, o titul. „Emoce k tomu patří, týmy se potkávají krátce po sobě, soubojů je víc a víc, mezi stejnými hráči. Je to fajn,“ podotkl zkušený forvard, který je pořád plný sil a energie. Kdo ví, třeba bude na vrcholové úrovni fungovat i na podzim. „Chuť mám, tyto zápasy mě nabíjí. Fyzicky jsem na tom dobře, od loňska jsem zhubl pár kilo. V tom problém není,“ líčil.
Ve vyhraném duelu s „béčkem“ Pardubic podržela Berany první lajna v čele s Holíkem (1+2). Její příspěvky budou potřebovat i v pátek v rozhodující bitvě na malém stadionku. „V Chrudimi jsme v této sezoně ještě nevyhráli, takže je na čase,“ pousmál se Kapuš. „Jedeme vyhrát,“ dodal Köhler.