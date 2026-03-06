Opožděné výplaty, klíčová pokuta i nechtění Švédové. Jak to bylo s pádem Poruby?
Zahučeli o patro níž. Sebevědomý (ex)prvoligový klub z Poruby si věřil na postup do extraligy, ale místo toho ho čeká až třetí nejvyšší tuzemská soutěž. Deník Sport se pustil do bádání, co za sestupem stálo, a odkrývá zajímavá zjištění, která vedla ke sportovní katastrofě. „Kdyby hráči chtěli, asi by vedení mohli dostat před soud,“ uvádí zdroj důvěrně obeznámený s prostředím ostravského mužstva, který vzhledem k prezentované povaze informací zůstává anonymní.
Redakce deníku Sport se snažila oslovit prezidenta Poruby Tomáše Häringa i dnes již bývalého generálního manažera Pavla Hinnera, aby je se zjištěnými informacemi obeznámila, získala jejich pohled a dala možnost reagovat. Obě žádosti o rozhovor nicméně zůstaly do uzávěrky vydání bez odpovědi. Häring coby nejvyšší osoba ostravské organizace vydal po sestupu z Maxa ligy pouze tiskové prohlášení na klubových stránkách.
„Poruba vstupuje do nové éry, která by měla být restartem jak sportovním, tak působností klubu jako takového. Generální manažer Pavel Hinner rezignoval na svou funkci s ohledem na neuspokojivý výsledek A-týmu z předešlé sezony. Klub děkuje za jeho služby, které po celou dobu odváděl, a díky kterým Poruba vzešla z popela v respektovaný klub na české hokejové mapě,“ stojí v oficiální zprávě.
Právě vedení mělo být hlavním důvodem, proč se jeden z nedávných aspirantů na titul sesunul na poslední příčku tabulky a s 62 body po 52 kolech opustil prvoligovou scénu.