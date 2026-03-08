Jízda Slavie? Velké překvapení, řekl Novák. Konec v klubu v sobě asi nikdy neuzavřu
Že si povedou až tak dobře, rozhodně nečekal. První místo hokejistů Slavie v základní části Maxa ligy zůstává pro Jana Nováka překvapením. Legenda Pražanů, která v 47 letech stále hraje, ovšem jejich jízdu musela ocenit. „Líbila se mi, byla sympatická,“ uznal ostřílený bek Havlíčkova Brodu. Zvládnou se ale sešívaní prodrat i do baráže? Někdejší slávistický kapitán vidí jiného favorita. V rozhovoru pro iSport rovněž přiznal, že i po téměř pěti letech od konce ve „svém“ klubu stále cítí zklamání.
Už v červenci 2021 dostal nabídku, aby ve Slavii trénoval mládež a zapojil se do chodu klubu. Jan Novák odmítl, pořád se cítil a cítí jako hráč. Až by se jednou rozhodl ukončit pestrou kariéru, chtěl se loučit v sešívaném dresu. Pražany mu to však nebylo umožněno, na ledě se zkušeným obráncem již nepočítali, což i s odstupem let, kdy nastupoval za Sokolov a nyní druholigový Havlíčkův Brod, stále těžce nese.
Plynoucí čas na Novákově zklamání nic nezměnil. „Nebojím se říct, že to pořád cítím. Už o tom tedy tolik neuvažuji, ale pořád je to věc, kterou jsem v sobě neuzavřel. Asi ji neuzavřu nikdy, ale takový je život,“ prozradil dvojnásobný extraligový šampion se Slavií. S klubovým vedením nadále nekomunikuje. Když už se objeví na zimním stadionu v Edenu, jde se podívat na trénink či zápas svého šestnáctiletého syna v dorostu, a po konci jde hned pryč.
Na Slavii ale rozhodně nezanevřel. Srdcový klub a řadu bývalých spoluhráčů nadále sleduje, od probíhající sezony ještě intenzivněji jako hokejový expert televizní stanice Sporty TV. Jízda, kterou sešívaní po dlouhé době bez většího zaškobrtnutí projeli základní částí druhé nejvyšší soutěže, Novákovi nemohla uniknout. O to víc předčili jeho očekávání, když se ještě před rokem potáceli v prvoligovém suterénu.
„Přiznám se, že to pro mě bylo velký překvapení. Když na začátku začali vyhrávat, nemyslel jsem si, že jim to půjde takhle dobře. Byť