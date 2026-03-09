Eliáš o Slavii: Nebojíme se říct, že chceme extraligu. Klidně hned! Co říká na olympiádu?
Hokejová Slavia prožívá interesantní obrodu, hledejte za tím i Patrika Eliáše (49). Legenda Devils napumpovala do prvoligového týmu potřebný přístup, know-how a donedávna přehlížený klub se zašlou slávou se vrací pod světla. Extraliga? Jasně, to je přesně ta meta. K tomu snad i nová aréna a celkový progres klubu z pražského Edenu. Vyhrál základní část Maxa ligy a míní se drát mezi elitu.
V listopadu 2023 dorazil do Edenu jako sportovní poradce a konzultant. Aha, Slavia potřebuje lepší PR, pomysleli si mnozí. Realita je mnohem výraznější, Patrik Eliáš se do práce vrhnul s vervou jako kdysi při dobývání NHL. Z českého pohledu mu to vyneslo prestižní místo hned pod Jaromírem Jágrem.
Jeho nastavení setrvává a je zřejmé: Nic není nemožné. Chce být u toho, až se ze Slavie znovu stane domácí postrach jako v nejlepší éře Vladimíra Růžičky. Vylepšuje výkonnost hráčů, vyjednává posily, skautuje si je, jedná s agenty… V roli sportovního šéfa Slavie se našel.
A teď je součástí motta play off: Sešívaná mánie. V rozhovoru pro iSport Premium rozebírá svou práci a dojde i na jeho názor na české vystoupení na milánské olympiádě.
Jdete po extralize natvrdo už letos?
„Jdeme. Jdeme za vítězstvím. Extraliga nás zajímá a je naším cílem. Stoprocentně.“
Jste na ni připraveni po všech stránkách?
„Nastavení jsme na to udělat co největší úspěch. Vedení, realizák, hráči, všichni. Byla by škoda po vydařené základní sezoně, kdy jsme jednoznačně prokázali výkonnost, nejít dál a nechtít maximum. Chceme vyhrát Maxa ligu a poprat se o extraligu s Litvínovem. Věřím, že naši kluci to cítí stejně.“
Před pár dny se oficiálně dotáhl nástup nového majoritního majitele Jozefa Kucharzyka, nakolik načasování souvisí s útokem v play off?
„V mých očích jde hlavně o to, že Slavia získává dalšího stabilního partnera. K žádným rapidním změnám nedochází, chceme jen být ještě víc stabilním klubem než doposud. Máme vizi jako tým a stejně tak ji má celá organizace Slavie. Chceme dělat a vytvářet postupné kroky k tomu, abychom se stali součástí nejlepší domácí soutěže a tou je extraliga. A tohle je další krok.“
Slavia začíná být znovu sexy, je hladová, roste. Jaký termín vstupu do extraligy byste bral?
„Kdyby k tomu došlo už letos, určitě se najde možnost, jak nejvyšší soutěž hrát. Určitě víme o možnostech, jak to řešit.“
Jak to řešit s azylem pro domácí utkání, protože Eden nesplňuje extraligové podmínky. Napadá mě jen O2 arena nebo holešovická hala Sparty.