Čtvrtfinále Maxa ligy: Výhry Zlína i Vsetína. Jihlava a Kolín mají blízko k postupu
Jihlavu a Kolín dělí jediné vítězství od postupu do semifinále první hokejové ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak Vsetín a Zlín dokázaly ve čtvrtfinálových sériích vyrovnat. Zlín zvítězil 4:1 na ledě pražské Slavie, nejlepšího týmu základní části. Třetí zápasy se hrají ve čtvrtek.
Slavia v Edenu prohrála 1:4, vítězné mužstvo základní části tak po první porážce v play off pojede do Zlína za nerozhodného stavu 1:1. Vítězný gól vstřelil v závěru druhé třetiny obránce Jan Štibingr, výhru hostů pak v oslabení pojistil Richard Jarůšek.
Kolín otočil utkání s Třebíčí, kterou dostal v 22. minutě do vedení v přesilovce Matěj Psota. V polovině třetí třetiny vyrovnal Martin Štohanzl a pouhou sekundu před koncem přiblížil Kolín k historickému postupu do semifinále Jan Veselý.
Také Jihlava zvládla i druhý zápas na domácím ledě a po vítězství 3:1 nad Frýdkem-Místkem ji dělí jedno vítězství od ukončení série. Pro Duklu by to znamenalo šestý postup do semifinále z posledních sedmi sezon. Rozhodující branku vstřelil v polovině zápasu Lukáš Lhoták.
Vsetín napravil nedělní domácí zaváhání proti Litoměřicím a po vítězství 3:0 srovnal stav série. O úvodní a nakonec i rozhodující branku se v 9. minutě postaral Štěpán Matějček, výhru Vsetína pak zpečetil dvěma góly v poslední pětiminutovce Petr Straka. Čisté konto udržel díky 26 zákrokům Miroslav Svoboda, který v neděli dostal pět branek.
Čtvrtfinále play off Maxa ligy - 1. zápasy:
Kolín - Třebíč 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Branky: 51. Štohanzl, 60. Veselý - 22. Psota. Rozhodčí: Mrkva, Micka - Polák, Baxa. Vyloučení: 7:5, navíc Svoboda (Třebíč) do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3065. Stav série: 2:0.
Vsetín - Litoměřice 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 56. a 60. Straka, 9. Matějček. Rozhodčí: Zavřel, Kosnar - Zídek, Teršíp. Vyloučení: 7:12. Bez využití. Diváci: 2680. Stav série: 1:1.
Jihlava - Frýdek-Místek 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 4. Kuprijanov, 34. Lhoták, 60. Menšík - 13. Průšek. Rozhodčí: Šico, Schenel - Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 2:4, navíc Harkabus - Průšek oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 4994. Stav série: 2:0.
Další program:
Čtvrtek 12. března - 3. zápasy:
17:00 Frýdek-Místek - Jihlava,
17:30 Zlín - Slavia,
18:00 Litoměřice - Vsetín, Třebíč - Kolín.