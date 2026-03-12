Zlínský Holík zhubl a doma si vaří: Vím, co jím. Berany tlačí přes Slavii do semifinále
Ze zoufalé sezony ještě může být hodně úspěšná. Berani ze Zlína dostali nad propast vyřazení vítěze základní části Maxa ligy a Petr Holík (34) přispěl ke svalení Slavie (2:1 v prodl.) dvěma asistencemi. Nejspíš i proto, že zhubl. „Doma si vařím, takže vím, co jím,“ informoval první centr mužstva, jemuž klape spolupráce s Richardem Jarůškem a Tomášem Rachůnkem.
Už v pátek večer může Slavia zamířit na dovolenou. Ve čtvrtfinále prohrává se Zlínem 1:2 na zápasy, v posledních dvou partiích dala Danielu Hufovi jen po jednom gólu. Zato v táboře Beranů se usadila pohoda, největší v ročníku. V kabině řvala hudba, hráči juchali. „Chvilku se můžeme radovat a další den jedeme nanovo,“ uvedl útočník Petr Holík, jenž se cítí za poslední roky fyzicky nejlíp.
Kde vznikla proměna Zlína?
„Měli jsme práci s tím, abychom se vůbec dostali do play off. Pak jsme všechno smazali a začali od nuly novou soutěž. Ke konci základní části jsme měli hodně zápasů, ve kterých šlo o všechno. Jdeme krůček po krůčku. Teď je pro nás samozřejmě cílem semifinále. Slavia je silný soupeř, máme k ní respekt. Ale vyhrát chceme my.“
Vítězný gól obstaral v prodloužení nádhernou dělovkou o tyč Robert Říčka. Střelu prostě má, co?
„Úplně. Říkal jsem mu, že z metru to nedá, ale skoro ze středního pásma to trefí. Konečně mu to spadlo. Myslím, že mu to taky pomůže.“
Sedli jste si v lajně s Rachůnkem a Jarůškem?
„Jo, padá to tam. Snad to bude padat i dál. Na stadionu byla opět super atmosféra. Oproti základní části bylo dost lidí. Užíváme si to a chceme jít co nejdál.“
Vy hrajete po návratu za Berany třetí play off. Je z vaší strany nejlepší?
„Fyzicky se asi cítím nejlépe. Hodně jsem zhubl. Změnil jsem jídelníček. Doma si vařím, takže vím, co jím. To mi pomohlo.“
Rozchytal se i brankář Daniel Huf. Vnímáte to?
„Určitě. Gólman je základ a on má teď formu. Doufám, že mu vydrží a ještě nám pomůže.“
Byl důležitý také návrat veterána Bedřicha Köhlera, jenž se zase stal jedním z lídrů?
„Já jsem v kabině docela tichý. Máme hodně zkušený a starší tým, každý si k tomu něco řekne. Béďa tomu samozřejmě taky hodně pomohl. On mluví furt. (úsměv) Nejdřív se na chvilku schová, pak vyleze a mluví.“