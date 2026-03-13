Čtvrtfinále Maxa ligy: Slavia vybojovala pátý zápas. Vsetín selhal v Litoměřicích a končí
Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii ukončil Valachům sezonu. Naopak Slavia konec ročníku odvrátila. Ve Zlíně zvítězil nejlepší celek základní části 3:0 a sérii tak rozhodne až nedělní pátý zápas v Praze.
Litoměřice si zahrají semifinále třetím rokem za sebou. První gól dal přitom hostující Vsetín, v 10. minutě otevřel skóre bývalý kapitán Stadionu Patrik Marcel. Severočeši vyrovnali 11 vteřin před koncem, když se prosadil Jan Kern, a v prodloužení po necelých šesti minutách hry využil přesilovku Vasyl Špilka. Dvacetiletý útočník čtvrtým gólem v play off celou sérii rozhodl.
Také Slavia se ve Zlíně ujala brzy vedení, v sedmé minutě skóroval Jiří Průžek. Ve třetí třetině pojistili výhru Pražanů Tomáš Trunda a Jake Gricius. Jaroslav Pavelka podruhé v sérii udržel čisté konto a pomohl vítězům základní části prodloužit sérii až do rozhodujícího pátého zápasu. Ten v neděli začne v Edenu v 15:00.
Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 4. zápasy:
Zlín - Slavia Praha 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky: 7. Průžek, 46. Trunda, 58. Gricius. Rozhodčí: Horák, Valenta - Zídek, Malý. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4 124. Stav série: 2:2.
Litoměřice - Vsetín 2:1 po prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky: 60. Kern, 66. Špilka - 10. P. Marcel. Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka - Kokrment, Dědek. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:0. Diváci: 1 575. Konečný stav série: 3:1.
Další program:
15.3. od 15 hod. Slavia - Zlín