ONLINE: Slavia - Zlín 0:0. Klíčový duel čtvrtfinále Maxa ligy. Odvrátí Pražané rychlý konec?
V Praze nastává pro hokejisty rozhodující den. Vedle klíčového duelu extraligového předkola mezi Spartou a Kladnem totiž o postup do semifinále play off Maxa ligy hraje v neděli odpoledne také Slavia. Vítěz základní části druhé nejvyšší soutěže už proti Zlínu nemá kam couvnout. Třetí porážka s Berany a brzké vyřazení by znamenalo dost hořký závěr sezony. ONLINE přenos z utkání sledujte od 15:00 na iSportu.
Výsledky ostatních sérií čtvrtfinále Maxa ligy
Kolín – Třebíč 3:0 na zápasy (5:2, 2:1, 2:1sn)
Jihlava – Frýdek-Místek 3:0 na zápasy (4:2, 3:1, 3:0)
Vsetín – Litoměřice 1:3 na zápasy (3:6, 3:0, 1:4, 1:2p)