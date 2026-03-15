Slavia - Zlín 0:3. Pražanům hořce končí sezona už ve čtvrtfinále, Berani vyzvou Kolín
Po úspěšné základní části hořký konec v play off. Hokejisté Slavie prohráli rozhodující pátý zápas čtvrtfinále Maxa ligy 0:3 se Zlínem a se sezonou, ve které ovládli její dlouhodobou část, se loučí už v první sérii. Do semifinále naopak po výhře 3:2 na zápasy míří Berani, kteří o postupu v dramatické sérii rozhodli během druhé třetiny utkání. O vítězný gól se postaral mladý útočník Lukáš Heš. O finále druhé nejvyšší soutěže si moravský klub zahraje s Kolínem.
Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.
Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.
Slavia už čtyři a půl minuty minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.
Semifinále play off začne ve středu a hrát se bude na čtyři vítězné zápasy. Druhý celek základní části Kolín se utká se Zlínem, Jihlava nastoupí proti Litoměřicím.
O finalistech se rozhodne nejdříve v pondělí 23. března a nejpozději týden nato. K triumfu v druhé nejvyšší soutěži a postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže Litvínovem budou potřeba taktéž čtyři výhry.
Program semifinále play off Maxa ligy
Středa 18. března - 1. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Čtvrtek 19. března - 2. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Neděle 22. března - 3. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Pondělí 23. března - 4. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Čtvrtek 26. března - případné 5. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Sobota 28. března - případné 6. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Pondělí 30. března - případné 7. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice