Zůstávám, řekl trenér Slavie po fiasku. Zlín nebere semifinále za konečnou: Kvalitu máme
Hokejisté Zlína v sobě probudili bestii. Zatímco v závěru základní části se strachovali o záchranu a jen těsně prošli do play-off, nyní patří mezi čtyři nejlepší celky Maxa ligy. Po výhře 3:0 v rozhodujícím pátém čtvrtfinále senzačně odklidili lídra dlouhodobé části ze Slavie, v tabulce přitom oba soupeře dělilo devětadvacet bodů.
Berani přešli do play-off módu. Že hrál první s devátým? V průběhu celé série to nebylo poznat. V Edenu pak Zlínští ovládli hru nervů. A poté, co se Lukáš Heš prosóloval k vedoucímu gólu, neměli už Pražané kudy udeřit. „Asi můj nejhezčí gól. Co rozhodlo? Bylo to především o hlavě. Doufáme, že projdeme co nejdál, semifinále určitě nebereme jako konečnou. Uděláme všechno proto, abychom urvali postup do finále,“ předeslal směrem k příští překážce z Kolína střelec vítězné branky, jemuž sportovně pogratuloval legendární Patrik Eliáš. Okolo prošel i spolumajitel Slavie Stanislav Tichý, jenž si to namířil rovnou do šatny. Pár minut trvalo, než se dveře kabiny znovu otevřely.
Slávisté kousali zklamání. Sto získaných bodů přišlo vniveč a přes tři tisícovky diváků v Edenu postupně opouštěl optimismus. Podobná selhání zažili ve druhé nejvyšší soutěži v nedávné minulosti coby vítězové základní části Poruba (2024) a Litoměřice (2022), před deseti lety pak Kladno vypadlo ve stejné fázi s osmým Ústím.
„Je to špatný, nemůžeme z toho mít dobrý pocit. Zlín sice všichni podceňovali, ale postupně se zvedal. Mají strašně silný tým. O nás se také říkalo, že budeme rádi za udržení a podobné řeči. Byla to vyrovnaná série, bohužel se šťastným koncem pro ně. Nikdo z nás je nepodceňoval. Jestli se psalo něco jiného… Už první rok po sestupu z extraligy šli do play-off ze šestého místa a došli do baráže. Každý rok stejné, pokaždé udělali finále,“ upozornil kapitán sešívaných Jan Holý.
„Ve zlomových momentech rozhodla zkušenost. Zlín má zkušené hráče s obrovským jménem a veterány, kteří působili ve vyšších soutěžích. Jsou otřískaní zápasy v play-off. Projevilo se, že věděli, jak se to hraje. Cítili jsme šanci, teď převládá velké zklamání. Na rovinu jsme ani nepočítali, že bychom mohli mít takhle snovou sezonu. Tým se stabilizoval a zlepšoval. Někteří nastoupili do prvního seniorského play-off a zvládli to. Myslím si, že příští rok bychom měli být zase lepší,“ uvažoval trenér Slavie David Bruk. Ve Vršovicích hodlá pokračovat navzdory spekulacím, které jej spojovaly s Mladou Boleslaví.
„Podle informací od pana Tichého, můžu říct, že zůstávám. Mám na příští sezonu podepsaný kontrakt,“ prozradil s tím, že bude dál pracovat s prakticky totožným kádrem. „Po předchozím ročníku zůstala kostra a přišlo až zázračné doplnění, všechny příchody zapadly, kam měly, kluci šli nad očekávání. Co vím od Patrika Eliáše, skoro všichni budou pokračovat, což je logický krok vedení,“ doplnil kouč. Zůstává i osvědčený gólman Jaroslav Pavelka. „Mám smlouvu ještě na příští rok,“ potvrdil.
Köhler gamechangerem. Oremus: Bylo prioritou, aby se vrátil
A Zlín? Z hororového průběhu sezony a hněvu vlastních fanoušků vykřesal úspěch. „Nemůžu hodnotit kolegy, kteří byli ve Zlíně přede mnou. Ale 1. ledna jsme byli poslední, i když bylo hodně hráčů zraněných. V této chvíli máme všechny zdravé a dalších pět hokejistů připravených doma, což je v dané situaci pro nás plus. Když se k tomu přidá gólman a předvádíme věci, jaké si představujeme, funguje to. Loni se hrálo finále a moc se kádr neobměnil, takže kvalitu máme,“ tvrdil sebevědomě zlínský stratég Peter Oremus, jenž v listopadu nahradil u týmu Jána Pardavého.
Za moment, který všechno obrátil, označil návrat Bedřicha Köhlera. 41letý matador už ukončil profesionální kariéru, teď lze důrazného útočníka označit za gamechangera. Soupeřům se umí dostat neskutečně pod kůži. „To byla hned moje priorita, aby se Beďo vrátil na led. Předtím byl můj kolega, měl na starosti oslabení. Potřeboval jsem ho jako hráče v kabině. Přestože má svoje roky, jednoduše patří na led. Udržuje si tělo, je to zdravý chlap,“ smekl Oremus před extraligovým mistrem z roku 2014.
Semifinále play off začne ve středu a hrát se bude na čtyři vítězné zápasy. Druhý celek základní části Kolín se utká se Zlínem, Jihlava nastoupí proti Litoměřicím.
O finalistech se rozhodne nejdříve v pondělí 23. března a nejpozději týden nato. K triumfu v druhé nejvyšší soutěži a postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže Litvínovem budou potřeba taktéž čtyři výhry.
Program semifinále play off Maxa ligy
Středa 18. března - 1. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Čtvrtek 19. března - 2. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Neděle 22. března - 3. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Pondělí 23. března - 4. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Čtvrtek 26. března - případné 5. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice
Sobota 28. března - případné 6. zápasy:
Zlín - Kolín
Litoměřice - Jihlava
Pondělí 30. března - případné 7. zápasy:
Kolín - Zlín
Jihlava - Litoměřice