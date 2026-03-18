Vsetín je v šoku, tým čeká velký řez. Nevím, co dělat, říká opora. Zůstane kouč Jenáček?
Poprvé po osmi letech nehraje hokejový Vsetín aspoň semifinále play off Maxa ligy. Jednoznačný neúspěch. V rámci soutěže až šok. „Personální důsledky to bude mít určitě. Týká se to nás všech. Zhruba do čtrnácti dnů to půjde ven,“ sdělil neurčitě Petr Neumann, jednatel VHK Robe. Očekává se, že ve funkci trenéra zůstane zdejší patriot Luboš Jenáček, který teprve v prosinci nahradil odvolaného Daniela Babku. „Pokud dostanu důvěru, rád bych v práci pokračoval,“ potvrdil.
Razantnější změny nastanou v hráčském kádru, který je přestárlý. To mělo dopad i na sérii s Litoměřicemi. „Jejich hladovost na vrchol sezony byla větší, měly více energie,“ připustil kouč Jenáček. „Myslím, že řez nebude jen kosmetický, musíme mít tým vyvážený. Měli jsme věkový průměr přes třicet let a Maxa liga je velmi rychlá soutěž. Celky, které byly letos nahoře, byly většinou výrazně mladší než my,“ podotkl. Další zradou byly přesilovky. Jeden z favoritů soutěže neproměnil ve čtvrtfinále ani jednu, v žádném zápase si početní výhodou nepomohl.
Útočník Pavel Klhůfek (34), jedna z opor týmu, je z brzkého vyřazení pořád špatný. Nečekal, že bude mít v první polovině března dovolenou. „Nevím, co budu teď dělat, nepočítal jsem s tím. Byl jsem z toho v šoku. Nikdo jsme si nepřipouštěli, že bychom mohli tak rychle skončit,“ doplnil s tím, že za neúspěšné přesilovky je zodpovědný také on. Patřil mezi její klíčové postavy.
O nedostatku hladovosti nicméně mluvit nechtěl. „Každý chce vyhrávat a vydělat co nejvíc peněz. Hokej živí nás i naše rodiny,“ zmínil zkušený útočník. „Je to hodně náročné, pořád se mě to drží,“ nesmířil se s předčasným koncem. O finance přišel i samotný klub, který býval zvyklý plnit zimák mnohem delší dobu.
Ve vyřazovací části nebyl „gamechangerem“ ani brankář Miroslav Svoboda, od něhož se čekaly po návratu z Finska skoro zázraky. Ty nedoručil. „Určitě s ním nepanuje nespokojenost,“ zdůraznil Jenáček. „Je fakt, že neměl taková čísla jako v základní části, kde si nasadil laťku hodně vysoko. V nepravou chvíli ho ale potkal zdravotní problém, měl nasazená antibiotika. Mám pocit, že to ovlivnilo jeho zápasový rytmus. Neúspěch určitě nejde za Mírou,“ dodal.
Tento týden probíhají na Lapači pohovory, které pomůžou k dalším závěrům. Vyřazení se „řeší“ i přes noc. „Nemám nejlepší spaní, pronásleduje mě to,“ líčil trenér Jenáček.