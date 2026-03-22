Holaňova další historická sezona: Zápal jsem neztratil. Uznání pro Kubiesu či Fridricha
Před třemi lety dovedl hokejisty Vítkovic k nejúspěšnější základní části v klubové historii, totéž nyní zopakoval s prvoligovým Frýdkem-Místkem. Kouč Miloš Holaň má za sebou sezonu, při níž mohl na sebe znovu upozornit třeba i v extraligových kancelářích. Ostatně sám přiznává, že trenérské ambice v sobě pořád má. „Zápal jsem neztratil. “ připouští čtyřiapadesátiletý trenér v rozhovoru pro iSport.
Partnerský klub Třince protlačil Miloš Holaň do elitní šestky, což se ještě žádnému jeho předchůdci nepovedlo. „Nechceme usnout na vavřínech, protože je to i shoda okolností, že jsme se na šesté místo dostali. Dva měsíce zpátky jsme byli poslední, takže jednoduché to vůbec nebylo,“ ohlíží se bývalý vynikající bek, jehož trenérský štáb úspěšně zabudoval i řadu mladých hráčů.
Frýdecko-místecký hokej má za sebou historickou sezonu. Jak podle vás probíhala?
„Určitě se hezky poslouchá, že jsme byli součástí něčeho, ale sezona to byla hrozně těžká. Maxa liga je strašně vyrovnaná soutěž, a my jsme se v ní nevyhnuli takovým ups and down. Měli jsme spoustu zraněných a nemocných, v jeden moment hráli v obraně tři junioři a jeden dorostenec, což byl úplný extrém. Časově jsme si to ale vybrali dobře, protože v závěru, kdy jsme už sestavu stabilizovali, jsme měli velice dobré výsledky.“
Když jsem v lednu mluvil s Vladimírem Svačinou, byl přesvědčený, že se v Maxa lize udržíte. Vybaví se vám zápas, ve kterém mohl nastat zlom?
„Myslím si, že o konkrétním zápase to nebylo. Důvod byl také ten, že Dan Dolejš chytl fazónu. Opravdu nás držel, z jeho strany to byla perfektní práce. Mužstvo si sedlo, lajny se daly dohromady a začaly se nám dařit i přesilové hry. S každým dalším vítězstvím nám samozřejmě rostlo sebevědomí, každý hráč si dovolil něco navíc. Asi v tomhle bych viděl zlom, ale jak jsem říkal, nejeli jsme stylem start-cíl. Za celou sezonu jsme ale vděční a šťastní, klukům jsem to strašně přál. Toto umístění jsme nikde před sezonou nevyhlašovali. Měli jsme svůj tajný sen, a to dostat se do play-off. S tím, že se podařila šestka, jsme to ještě překročili.“
Kádr Rysů je obecně hodně mladý, na druhou stranu jste se mohli opřít o zkušené hráče, jako jsou Lukáš Klimek, Vladimír Svačina, Daniel Dolejš, David Ostřížek nebo Marek Hrbas. Pomohli hodně?
„Strašně moc. Vize klubu a organizace je postavená trošku jinak než v ostatních týmech v Maxa lize. Jedním z našich cílů je zapracovávat kluky z juniorky,