Jágrův učeň zničil Jihlavu: Byli frustrovaní. Čekal jsem, že po mě půjdou, tvrdil Jelínek
Vzpomněl si, jak kdysi v Kladně nastupoval v přesilovkové formaci s Jaromírem Jágrem i Tomášem Plekancem a začal úřadovat. Šimon Jelínek dvěma góly sestřelil Jihlavu, Dukla při výplachu 0:4 nepřipomínala favorita hokejové Maxa ligy, který by měl aspirovat na baráž, natož v ní uspět. „Byli frustrovaní, neunášeli to,“ všiml si klíčový forvard Litoměřic. Semifinálová série se za stavu 2:2 přesouvá do Jihlavy.
Jako dítě Jelínek ulovil Jágrovu fotku, v Kladně při zápasech dělával dokonce maskota. O pár let později s JJ68 hrál v jednom týmu a v sezoně 2018-19 coby osmnáctiletý junák a tehdejší student střední hotelové školy pomohl Rytířům k postupu do extraligy. „To je něco, co možná vejde do historie. Od maskota může být v reprezentační dvacítce,“ prohlásil Jágr tehdy o Jelínkovi, jehož kariéra se nakonec trochu zasekla a v extralize doteď zapsal jen osm startů. I vinou vážného zranění ramena.
V 25 letech nyní ovšem patří k tahounům Litoměřic, s nimiž čerstvě prodloužil kontrakt, zároveň sní o prvoligovém finále. I díky zkušenostem od Jágra.
„Nejvíc mi utkvělo, když se přesilovka spojovala skrz střed, přes bumpera. To je největší zbraň, když bumper může střílet, což se mi potvrdilo jak v sezoně s Jágrem, tak později. Z toho dodnes těžím,“ prozradil Jelínek poté, co proti Jihlavě skóroval právě z početní výhody. Litoměřice využily hned tři, čímž Duklu poslaly do kolen.
Jihlavě tekly nervy. Strejček se popral, další potyčky přibývaly. „Dal jsem dva góly a v Jihlavě hrál. Čekal jsem, že po mě půjdou. Snažil se mě vyprovokovat Bukač, viděl jsem, jak se na mě rozjíždí. Řekl jsem mu, že má dva metry, že pro něj nejsem rovný soupeř,“ popisoval Jelínek.
Strejček: Férová bitka
„Z naší strany křeč. Ve druhé třetině jsem byl frustrovaný, nedařilo se nám. Chtěl jsem něco vyprovokovat, abychom se od toho odpíchli. Klobouk dolů, že Pospíšil shodil rukavice, bylo to férové,“ přidal ke rvačce jihlavský obránce Jan Strejček.
Zatímco Litoměřice hrají nad plán, s Jihlavou každý počítal předem do baráže. „Slyšíme to ze všech stran, ale nesmíme to vnímat. Musíme jít po kroku,“ krčil Strejček rameny. A že nedohrál Tomáš Čachotský? „To je play off, k tomu se nebudu vyjadřovat,“ měl řízný bek jasno.
Naopak Severočeši, kteří jsou mezi top čtyřkou Maxa ligy potřetí v řadě, si užívají každý zápas. Navíc obstáli i na jihlavském ledě, na němž před pár dny vyhráli 5:1. „Je to skvělá série. Máme na to, abychom po Vsetínu vyřadili druhého favorita. Jsme soudržní, nehrajeme si na individuality. Je hezké si zahrát v jejich hale, je to taková malinká O2 arena,“ mrkl Jelínek směrem k příštímu duelu v sobotu.
„Nepoložily nás ztráty hráčů, ať už těch, co šli do extraligy, nebo zranění. Navíc je šance, že do hry ještě zasáhne Ton. Ukázali jsme charakter. Držíme při sobě, což je klíčové. Přesilovky trénujeme pokaždé v jiném složení, ale platí, že v nich chceme střílet a nic nevymýšlet,“ nastínil trenér Litoměřic Tobiáš Slavíček, jenž v průběhu sezony nahradil na lavičce Jaroslava Nedvěda.
V kabině má co říct rovněž mentorující Jakub Klepiš. Do prvoligového play off však už nezasáhne. Stejně jako kapitán Filip Kuťák. Oba totiž zasáhli do vyřazovacích bojů ve Spartě.