Bizár v Maxa lize! Maskot ve Zlíně se popral, jde o syna extraligového hráče
Tohle se jen tak nevidí. Ve čtvrtém utkání semifinále play off hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem (1:2sn) nastal bizarní moment. Po konci duelu došlo k šarvátce, ve které ztvárnil hlavní roli klubový maskot převlečený za berana. Podle informací iSportu se měl pod maskou skrývat syn bývalého extraligového hráče.
Čtvrté utkání semifinále play off druhé nejvyšší hokejové soutěže nabídlo třaskavé momenty. O jeden z nich bylo postaráno po konci klání, kdy se Kolínští radovali po úspěšných samostatných nájezdech.
Tím však boj neskončil. Když se z hloučku slavících hráčů vymanil útočník Jan Veselý, gesty v podobě vzdušných polibků provokoval domácí příznivce. Při odjezdu z hrací plochy se do situace vložil maskot modrožlutých převlečený za berana, jenž se dostal do konfliktu právě s kolínským forvardem.
Olej do ohně poté rovněž přilil hostující zadák Tomáš Moravec, jenž maskota poslal na led. Následně u střídaček vznikla šarvátka mezi hráči obou celků. Maskot se ještě snažil s hráčem Kozlů vyřídit účty, ale iniciativu už naplno převzali samotní aktéři zápasu.
„Velmi si vážíme nasazení maskota, energie i snahy podporovat tým a fanoušky. Jeho chování v průběhu včerejšího utkání však neodpovídalo standardům našeho klubu. Celá situace je nyní interně řešena a zaměříme se na to, aby vystupování všech členů týmu odpovídalo hodnotám klubu,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.
Podle informací iSportu měl být maskotem Matěj Mojžíš, syn bývalého extraligového hráče Pavla Mojžíše, který jako odchovanec moravského celku získal v sezoně 2001/2002 bronzovou medaili. Působil i ve Znojmě. V české nejvyšší soutěži sehrál přes 650 zápasů. Na kontě má také dva mistrovské tituly z Polska.
Zlínský maskot už měl během duelu provokovat hráče Kolína na trestné lavici, kdy se k němu snažil dostat. Poté měl dráždit soupeřova maskovaného muže. „Na začátku prodloužení maskot domácího týmu vjel do brankoviště hostujícího brankáře s cílem ho vyprovokovat,“ uvedli ale rozhodčí v zápise o utkání.
Kozlové tak uzmuli druhý bod v semifinále a srovnali sérii na 2:2, která se nyní přesune zpět do Kolína. Úvodní buly utkání č. 5 bude vhozeno ve čtvrtek v 18:00.