Zlín se zase chlubí hokejem. Čachotský? Prezident Jihlavy, usmál se Rachůnek před finále
V pětatřiceti letech se vrátil domů do Zlína, aby pomohl k záchraně Maxa ligy. Pár týdnů nato vystřelil Tomáš Rachůnek klubu finále Maxa ligy proti Jihlavě, v jejímž dresu sezonu rozehrál. Pohádka Beranů vrcholí, fanoušci plní stadion. Zvládli „šílené“ semifinále s Kolínem, v němž šlo pět zápasů ze šesti do prodloužení. „Tohle jsem za celou kariéru nezažil,“ přiznal útočník, jenž rozsekl sérii v sobotním nerváku. (1:0p) „Klobouk dolů před oběma týmy.“
Bude to pro vás extrémně pikantní finále?
„Určitě to bude speciální. Těším se a mám radost, co jsme s naším týmem dokázali. Určitě je co slavit. Někam s klukama zajdeme a oslavíme to. Když jsem přišel, neuvažovali jsme o něčem takovém. Šli jsme zápas od zápasu. Jak říkal trenér Oremus: Vyřešili jsme jeden problém, pak druhý, třetí, čtvrtý…Ve finále nebudeme pro Jihlavu jednoduchým soupeřem. Z týmu spadl obrovský balvan. V play off nám hodně stouplo sebevědomí.“
Duklu znáte, v čem je její největší síla?
„Hodně se tlačí do brány, hodně střílí a hrají jednoduše. Mají úzké hřiště, takže možná bude padat víc gólů než proti Kolínu.“
Proč jich v semifinále padalo tak málo?
„Oba gólmani chytali výborně. Dobře se bránilo, nikdo nechtěl udělat chybu. Bylo to bruslivé, náročné. Kolín hrál skvěle. Bylo to hodně náročné na hlavu. Ale něco už mám za sebou. To, že na mě někdo pokřikuje anebo si do mě bouchne, mě nezajímá. Snažím se soustředit na hru.“
S kým z Jihlavy jste největší kámoš?
„S Tomášem Jiránkem, s Danem Krenželokem. Trávili jsme spolu hodně času. Určitě si vyměníme nějaké zprávy.“
Co veterán Tomáš Čachotský?
„Skvělý hráč, obrovský profesionál. Modla, prezident Jihlavy.“ (smích)
Na začátku prodloužení šestého utkání jste skóroval do odkryté klece. Jeden ze snazších zásahů?
(úsměv) „Vypadalo to tak, ale v té situaci úplně nejlehčí nebyl….Mohli jsme rozhodnout daleko dřív, měli jsme dost šancí. Myslím, že jsme si výhru zasloužili. Sil máme hodně.“
Už můžete říct, že váš návrat stál za to?
„Vrátil jsem se domů skoro po dvaceti letech. Bylo to pro mě příjemné. Je tady fakt skvělá parta. Nemůžu si to vynachválit. Snad jsem se Zlínu vyplatil. Atmosféra na stadionu byla famózní a věřím, že bude ještě lepší.“