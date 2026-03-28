Majitel fandil v kotli, Jihlava je ve finále. Litoměřice řezaly Čachotského, řekl Ujčík
Žádné další drama Jihlava nepřipustila. V Litoměřicích vyhrála 5:2 a celou sérii ovládla 4:2 na zápasy, což znamená, že si po roce zopakuje finále hokejové Maxa ligy se Zlínem. Osobně u toho byl majitel Dukly Slavomír Pavlíček (61). Miliardář, pod jehož vedením legendární značka ožila, se v kotli nadšeně fotil fanoušky a při gólech s nimi společně vířil šálou. Atmosféra jej pohltila.
„Dělá mi to dobře, do kotle chodím rád. Nabíjí mě to a dělá radost, stejně jako fanouškům. Mají mě rádi, je to perfektní,“ lebedil si nový mecenáš a jeden z nejbohatších Čechů, který měl v minulosti zájem o nákup hokejového Kladna. Po konečném skalpu Litoměřic, s nimiž Dukla v semifinále dvakrát zakopla (1:5, 0:4) si u střídaček plácl se všemi hráči. V Jihlavě díky němu mohou stavět na pevných základech.
„Ale že by postup do finále byl povinností? Nebylo to pro nás ideální, Litoměřice jsem nebral za outsidera. Je to hra a musíme dělat všechno proto, aby se nám dařilo. Zatím jedeme podle očekávání a pokračujeme v tom, čeho chceme dosáhnout. Cítím z Jihlavy nadšení, fanoušci chtějí, tým taky. Všichni se chtějí posouvat,“ hodnotil Pavlíček.
Oddechl si rovněž trenér Viktor Ujčík. V posledních třech zápasech postrádal lídra první formace Tomáše Čachotského (44), jenž nedohrál ve čtvrtém utkání v Litoměřicích. „Soupeř tehdy zjistil, že má Čagi zdravotní problémy a myslím si, že toho chtěli využít. Podle mě až za hranou. Začali ho řezat do zad a ještě mu něco říkali. Naší kabinu to ale stmelilo a konečně jsme přitvrdili hru. Bylo to vidět v dalším zápase doma i teď venku,“ chválil. O emoce i potyčky v celé sérii nebyla nouze, v důrazu vynikal například exlitoměřický Strejček.
„Bylo to férové bez nesmyslných zákroků. Nechtěli jsme Čagiho úmyslně zranit, to ani nebudu komentovat. V plánu bylo hrát důrazně na jejich první lajnu s Cachnínem a Kuldou, nasazovali jsme na ně naše věže Plose, Hujera a Pospíšila. O Hujera jsme přišli (vytáhl si ho Liberec – pozn. red.), takže se to moc nepovedlo. Úmysl byl zopakovat to samé, co se Vsetínem, jehož první lajnu jsme vymazali,“ vysvětlil kouč Litoměřic Daniel Tvrzník.
Jihlavu (i s Čachotským?) čeká ve finále Zlín, stejně jako před rokem. Berani ještě na začátku roku 2026 byli poslední a ohroženi sestupem, nyní po devátém místě v základní části sahají po senzaci. Ve finále po sestupu z extraligy sice byli pokaždé, tentokrát se to však nečekalo.
„Zlín povstal z popela, najednou hraje finále. Má ohromnou sílu a zkušenost, musíme se na ně připravit,“ burcoval Ujčík. Srovnávat rok staré vzájemné zkušenosti nechtěl. „Složení týmů se trochu změnilo. Zlín je v euforii potom, čím si letos prošel. Trenér Oremus odvedl skvělou práci a dokázal jejich kluky namotivovat, zvedl jim sebevědomí. Hráči to byli kvalitní i předtím ale 70 procent výkonu dělá hlava. Nyní je mají čisté a finále si budou užívat,“ uzavřel trenér loňského barážisty.