Kouč Zlína: Kluci si jdou za svým cílem. Drama v semifinále? Zažil jsem v životě jiné věci
Z odpadlíka Maxa ligy udělal jejího finalistu. Od listopadového nástupu Petera Oremuse (55) jdou ve Zlíně věci k lepšímu, velká jízda play off vyvrcholí od čtvrtka sérií s hokejisty Jihlavy o to, kdo vyzve v baráži Litvínov. Přísný slovenský kouč dal Berany do latě. „Je to velká a opravdu pěkná věc, prvního ledna jsme byli v tabulce poslední,“ připomněl trenér extrémně složitou cestu nahoru po rozhodujícím vítězství v sérii s Kolínem (1:0p).
Před čtrnácti lety mu zemřela roční dcera Terezka. Peter Oremus dobře ví, co je tragédie, bezbřehý smutek, beznaděj. Hokejové výhry a porážky proto bere s mnohem větším nadhledem než většina jeho kolegů. Ani po pokoření Kolína v nesmírně napínavém semifinále neskákal radostí. Svůj výběr nicméně chválil a umožnil mu menší oslavu úspěchu. „Jinak bych byl zlý člověk,“ prohlásil bývalý trenér Vítkovic.
Ulevilo se vám po dalším a rozhodujícím vítězném prodloužení?
„Střetly se dva kvalitní a velmi vyrovnané týmy. Přetlačit Kolín, který se dlouhodobě pohyboval v popředí tabulky, bylo velmi náročné. Když k tomu započítáme prodloužení, hrálo se na sedm zápasů. Naše hra v šestém utkání byla opravdu velmi dobrá, byli jsme aktivní, agresivní a čekali jsme na svou příležitost. A vítězství přišlo.“
Napadlo vás po vašem příchodu, že půjdete až do finále play off?
„Kdybych řekl, že ano, lhal bych. Prvořadé bylo zachránit Zlín v této lize. Tehdy to bylo na hraně. Kdybychom prohráli dva, tři zápasy, skončili bychom úplně dole. Ale zvládli jsme to. Za dvacet sedm dní odehrál tento tým v play off čtrnáct zápasů. To je strašně velká porce. Kluci jsou zdraví, připravení a jdou si za svým cílem. I tohle se dá zvládat, Nám se to povedlo a těšíme se z toho.“
Co řeknete k Jihlavě?
„Celý rok byla nahoře a zaslouží si být ve finále. V tuto chvíli je pro nás důležitý odpočinek. Kdo se dostane do finále, chce skončit první. Uděláme pro to všechno. Určitě je v našem týmu taková síla, abychom to dokázali. Musíme ale být ještě lepší než proti Kolínu, abychom tu sérii zvládli. Na obou stadionech bude velmi pěkná návštěva. Hlavně diváci ve Zlíně si finále zaslouží, jejich podpora byla velká.“
Jak jste psychicky snášel semifinálová dramata?
„Zažil jsem v hokeji i v osobním životě jiné věci. Tohle zvládám úplně v klidu.“
Proč padalo v sérii tak málo branek?
„Bylo to o gólmanech, oba chytali výborně. A také o kvalitě hráčů. Na obou stranách jsou výborní, bylo těžké se dostávat do šancí.“