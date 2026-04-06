Zlín - Jihlava 1:4. Šest tisíc diváků a zkrotlí Berani. Nebyli jsme dost tvrdí, řekl kouč
Na střídačku to mají soupeři ve finále Maxa ligy. Ve čtvrtek vládla Jihlava, v pátek Zlín a teď přišla řada znovu na Duklu. Třetí bitvu zvládla s bravurou 4:1, vede na zápasy 2:1 a v úterý si chce jít pro další čárku. Neuškodila jí ani absence gólmanské jedničky Adama Berana, který stále není fit. „Je těžké je přetlačit, dostat se do třetiny. Nebyli jsme dost tvrdí. Musíme všechno zlepšit,“ uvedl domácí kouč Peter Oremus.
Poprvé v sérii došlo na přímý souboj Daniela Hufa s Maximem Žukovem. Oba zachytali slušně, spoluhráči nicméně mnohem víc pomohli omaskovanému muži v brance Jihlavy. Jeho jedna chyba nakonec zapadla, ve finále nebyla důležitá. „Jsme rádi, že jsme Maxovi pomohli a on nás taky podržel,“ uvedl asistent Karel Nekvasil.
Jihlava hlásí problém. Její první brankář Adam Beran, velká opora, nedoléčil zranění víčka, které si pořídil ve druhém utkání série. Nepříjemnost ho vyřadila i z další partie, do branky musel od první minuty Maxim Žukov a náhradníka mu dělal osmnáctiletý Matěj Tuláček. Podrobnosti o zdravotním stavu klíčového muže sestavy se oficiálně z logiky věci nedozvíte. V play off funguje informační embargo. „Po jedenácti zápasech play off střídáme gólmany,“ otočil téma do vtípku asistent Nekvasil. „Adam je tady s námi,“ dodal vzápětí.
Hosté se s absencí Berana popasovali po svém. Neustoupili od aktivní hry a hned v 7. minutě překonali Hufa, který se naopak do klece Beranů po jednozápasové pauze vrátil. „Trenér gólmanů mi při procházce říkal, že to čekal,“ uvedl Nekvasil. „Hufíno nás dostal z posledního místa až do finále,“ zmínil Oremus. „Chytal dobře,“ dodal. Velikonoční hrdinové však oblékli jihlavský dres.
Matador Tomáš Čachotský stihl před svým zraněním (krev v obličeji po nárazu do obránce) vkusnou zadovkou vybídnout ke skórování Edgarse Kuldu, který poslal puk do odkrytého koutu brány. Ujčíkův výběr před šesti tisícovkami diváků navýšil svůj náskok po Štefančíkově ideální přihrávce do brankoviště, odkud zametl puk do sítě Lukáš Lhoták. Domácí vrátila do hry Žukovova hrubka. Říčkova rána z dálky se odrazila od zadního mantinelu, ruský gólman kotouč nezkrotil a pak už jen bezmocně sledoval, jak ho Robert Říčka lehce doťukne do prázdné branky.
Hosté nicméně ve třetí třetině rozhodli o svém triumfu dalšími dvěma zásahy. Krásnou ránou se blýskl Tomáš Harkabus a poté Ilarion Kuprjanov dokončil perfektní přesilovkovou kombinaci. „Chceme být aktivnější, ale vidíme, že Zlín má pořád dost sil. Dobře bruslí a také nás dostává pod tlak. Někdy máme problémy dostávat puky ven,“ ocenil kvalitu soka Ujčíkův pobočník. „Není to tak, že bychom se neměli čeho chytit. Střetly se dva kvalitní týmy. Byly tam i z naší strany velmi dobré momenty,“ zůstal pozitivní jeho protějšek Oremus.