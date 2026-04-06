Jihlava je v trháku. Měli jsme lepší nohy, mínil Harkabus. Vrátí se do brány Beran?
V play off přichází jeho čas. Předloni v něm nasázel 13 gólů, trhal rekordy Maxa ligy. Nyní už je Tomáš Harkabus (32) na šesti trefách, tou dosud poslední pomohl k výhře 4:1 ve Zlíně ve třetím díle finále Maxa ligy. „Napadáme je a to jim dělá problémy,“ prohlásil útočník jihlavské Dukly.
Co jste zlepšili oproti druhému prohranému utkání?
„Určitě jsme byli aktivnější, víc jsme napadali. Měli jsme lepší nohy a hlavně jsme proměnili vytvořené šance. To byl oproti druhému zápasu u nás ten rozdíl.“
V brance musel při zranění jedničky Adama Berana nastoupit Maxim Žukov. Jak jste to vnímali?
„Tak musel…Trenéři se takhle rozhodli. Max podal perfektní výkon, v určitých situacích nás parádně podržel. Máme vyrovnané gólmany. Ať chytá Max anebo Adam, pro náš tým se nic nemění.“
Zatrnulo vám, když se během hry zranil kapitán Tomáš Čachotský, v jehož obličeji se objevila krev? Posléze se na led vrátil.
„Po střele se trošku předklonil a dal si asi o zlínskou hokejku. Spravilo to pár stehů a bylo to v pohodě.“
Ten váš gól jste trefil dokonale, co?
„Vyplaval přede mě odražený puk, zatáhl jsem si ho po forhendu doprostřed. Věděl jsem, že má zlínský gólman trošku zacloněný výhled. Řekl jsem si, že to vystřelím nahoru. Abych pravdu řekl, úplně jsem nečekal v bráně Hufa. Čiliak u nás zachytal dobře. Ale to je jedno, my jsme potřebovali dát góly i Hufovi.“
Chcete být v sérii tím aktivnějším týmem?
„My se prezentujeme aktivní, kontaktní hrou po celou sezonu. Napadáme beky a určitě u toho chceme zůstat. Myslím, že Zlínu to dělá problémy. Chceme vyhrát i další zápas.“
Jakým způsobem na to půjdete?
„Úplně stejně jako teď. Musíme hrát aktivně a proměňovat šance. Myslím, že to půjde.“ (úsměv)