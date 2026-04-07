Zlín - Jihlava 5:3. Finále je znovu srovnané, Berani to nakopli. Veterán Köhler kariéru nekončí
Jde se minimálně do šestého zápasu! Finále Maxa ligy graduje, série se opět dostala do rovnovážného stavu. Zlín si ve čtvrté partii máknul, ve druhé třetině třemi góly obdivuhodně otočil skóre (5:3) a soupeře nakonec k „mečbolu“ nepustil. Jihlavě by bodlo, kdyby se jí v pátek vrátil do branky Adam Beran. „Věřím, že bude chytat,“ přiznal asistent Karel Nekvasil. Náhradník Maxim Žukov tým nedrží.
Série má jasnou šablonu. Rivalové se střídají ve vítězných zápasech, nyní byla řada na Beranech. „Velmi dobrá, zodpovědná práce,“ chválil trenér Peter Oremus. Jeho soubor svůj úkol zvládl, byť po první dvacetiminutovce prohrával a hosté vypadali herně líp. Byť jim znovu chyběl zraněný útočník Richard Cachnín, který už do play off nezasáhne. „Bylo potřeba po první třetině v kabině něco říct. Úplně v klidu jsme si to vyjasnili a bylo vše v pořádku,“ uvedl kouč vítězů.
Kdyby se jeho výběr rychle nezvedl, má dnes na baráž mizivou šanci. „Měli jsme lepší pohyb, mohli jsme dát další góly. Vypadalo to, že máme víc sil. Ale ve druhé třetině jsme udělali spoustu chyb. Měli jsme pocit, že to už půjde samo a trošku se zapomínalo na zadek,“ shrnul jihlavský asistent Karel Nekvasil.
Domácí nakopl Holíkův vyrovnávací gól po brejku a nezastavil je ani Říčkův vysoký trest za tvrdý náraz do beka Jana Strejčka. Zlínští ze sebe ždímou poslední síly, play off mají o dost delší než Dukla. Ale vypadá to, že v jejich zásobách je pořád dost paliva. Tentokrát i přitvrdili, u mantinelů byli důrazní. Neštítili se černé práce.
V bitvě číslo čtyři do toho zkrátka šlápli, padalo jim to. Využili také toho, že gólman Maxim Žukov není jistý jako zraněná jednička Adam Beran. Ten znovu nebyl s poraněným víčkem ani na střídačce. Je jasné, že na Vysočině udělají maximum pro to, aby se v pátek mohl postavit do klece. Mužstvo ho potřebuje. „Maxovi jsme nepomohli,“ uvedl Ujčíkův pobočník. „Od prvního buly druhé třetiny už jsme to byli my,“ podotkl Oremus.
Gólů je strašně moc, řekl kouč Zlína
Domácí Daniel Huf svého soka přechytal a byť inkasoval lehký gól od Tomáše Čachotského, spoluhráče dovedl ke sladkému triumfu. Byl u něj také jednačtyřicetiletý Bedřich Köhler, který už se podle informací deníku Sport a isport.cz dohodl s klubem na spolupráci v další sezoně. Kádr pro další ročník tvoří nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík, který střídá Jana Srdínka. Ten si srdce fanoušků nezískal, nástup odchovance a bývalého výborného útočníka je jim milejší.
Série se vrací do Horácké multifunkční arény, matematicky je řada na Dukle. Finále je zatím plné branek, vítězný soubor vždy nasázel minimálně čtyři kousky. Fanoušci se baví, zimáky jsou plné. „Je to taková přestřelka,“ vystihl Nekvasil. „Na mě je gólů strašně moc,“ připustil zlínský Oremus, jenž Jihlavu často chválí. „Jsem rád, že se náš tým dokázal tak kvalitnímu mužstvu vyrovnat a v některých věcech ho i předčít,“ zdůraznil spokojeně.
Vítěz Maxa ligy ovšem vyzve v baráži Litvínov unavený a domlácený. Každý další díl série je dobrou zprávou pro poslední celek extraligy, který už dlouho v klidu trénuje na nejdůležitější zápasy sezony.
Finále Maxa ligy nicméně zdaleka nekončí. Hrát se bude určitě ještě v pátek a v neděli. Je dost možné, že skončí až v úterý.
Pohled Michala Koštuříka
Dukla volá Adama
Co může rozhodnout těsnou sérii Zlína s Jihlavou? Možná jeden muž. Gólman Adam Beran. Je rozdíl, když má Dukla v bráně svou jedničku anebo dvojku Maxima Žukova. Ten musel za kolegu zaskočit, když se ve druhém finálovém utkání zranil. Roztržené víčko nedal do kupy ani na další dva duely ve Zlíně. Možná i proto je stav 2:2 a Berani dál usilovně trkají favorita na postup do baráže. Rus Žukov nepůsobí sebevědomě, suverénně. Chybuje. S Beranem v zádech se Čachotský a spol. cítí jistěji. Očekává se, že v pátek se Beran do akce vrátí. Pokud ne, má soupeř velkou šanci urvat finále pro sebe. Kvality Daniela Hufa jsou aktuálně vyšší než Žukova. Pokud nastoupí Beran, bude to na klíčovém postu zase 50:50. A Dukla tuhle rovinu v kleci nutně potřebuje.