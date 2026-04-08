Tichý kapitán Zlína Holík: Od hokeje odpočívat nemusím. V klubu chce zůstat, cítí se dobře
Na střídačku už si mobil nosit nemusí, jeho manželka Lucie, Česká Miss World 2013, na konci března v Brně-Bohunicích úspěšně porodila dceru Justýnu. Petr Holík (33) tak válčí ve finále play off Maxa ligy jako kapitán Zlína a dvojnásobný otec. Hra mu jde od ruky, s Berany v pátek přijede na Vysočinu za stavu 2:2 na zápasy. „Cítím se nejlíp za dva a půl roku," říká kreativní centr v rozhovoru pro iSport.
Odpočinete si vůbec doma, když máte dvě malé děti?
„Odpočinu. Rodina ví, že je play off. Hodně nám pomáhají babička s dědou. To je super. Když je hokej v televizi, stejně to mám doma puštěné. Nepotřebuju od něho odpočívat. Teď jsem ve Zlíně sám, protože se nám narodila dcera. Syn (Tomáš) na čtvrtém zápase nebyl, protože neměl s kým přijet. Když to jde, tak na stadionu je. Manželka se dívá s malou v televizi. Malá fandí, bubnuje. (úsměv) Když přijedu domů, snažím se manželce i dětem věnovat svůj čas.“
Usadili jste se na jihu Moravy. Hodláte takhle pendlovat i v další sezoně?
„Ve Zlíně novou smlouvu nemám.“
Proto se ptám.
„Když tady budu pokračovat, budu pendlovat míň. Budeme tu mít zázemí. Ale teď se to neřeší, protože je play off. Po něm si půjdeme sednout a probereme to.“
S novým sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem?
„Přesně tak. Už jsem s ním mluvil.“