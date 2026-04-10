Berany nezastavíš! Třetí výhra a mečbol na baráž. Byli jsme lepší, namítl kouč Jihlavy
Tihle Berani jsou fakt nezničitelní. Nenechali se upéct ani na jihlavském rožni v Horácké multifunkční aréně. V pátém finále Maxa ligy vyprodukovali míň střel než Dukla, ovšem vykutali z nich tři góly a po výhře 3:1 si mohou v neděli před vlastní plnou halou zajistit účast v baráži o extraligu proti Litvínovu. „Lidi si to za tu sezonu zaslouží. Doufám, že se jim to bude líbit,“ přál si kouč Peter Oremus.
Když je nejhůř, vytáhnou ze sebe Zlínští to nejlepší. V čele s brankářem Danielem Hufem. Jako teď v Jihlavě, kde často úpěli pod tlakem, brzy přišli o faulujícího útočníka Jesseho Paukka a v polovině zápasu přišli o těsné vedení. Nezlomilo je nic. Když nejproduktivnější hráč play off Petr Holík při power play poslal puk do prázdné klece, vypukli Beraní veselí. „Měli výborného gólmana a skvělou produktivitu,“ shrnul věcně trenér poražených Viktor Ujčík.
Pořád je dobré si to připomínat. Na začátku ledna, čili zhruba před třemi a půl měsíci, byl Zlín v tabulce první ligy poslední. Nyní stojí na prahu baráže o návrat mezi elitu. Slovenský kouč Oremus, zásadní postava obratu, o tom mluví naprosto nevzrušeně. Ani po třetím triumfu v sérii se do kamery neusmál, mluvil o herních věcech, které je potřeba do dvou dnů zlepšit. A tradičně ocenil protivníka. „Jihlava je kvalitní mančaft. Jsem rád, že se jí dokážeme vyrovnat,“ prohlásil.
Svůj tým bude kárat za vlažnější vstup do bitvy, byť první gól dal šikovnou tečí Čápovy střely další bek Václav Veber. V tu chvíli už byl mimo hru domácí útočník Tomáš Havránek, jehož tvrdě sestřelil Fin Paukku. Pro oba duel záhy skončil. „Lékař poslal Havránka do nemocnice na CT, má otřes mozku,“ informoval Ujčík. Po vyšším trestu nedohrál ani Maxim Burkov, který před první brankou trefil na koleno Zdeňka Čápa. Ten se nicméně na rozdíl od Havránka vrátil do hry. „Přišli jsme o dva útočníky, pak jsme sestavu lepili. Nebylo do ideální,“ posteskl si kouč Dukly, jenž musel poslat dopředu univerzálního obránce Marka Chvátala.
Vítězný zásah obstaral Jakub Šlahař, jenž prý po sezoně končí kariéru. Před brankou si našel skvělou Válkovu přihrávku a nadvakrát ji procpal do sítě. „Z vítězství se těšíme,“ prohodil Oremus. Nečekejte, že z něj bude někdy stříkat euforie. Takový on není.
Jihlavští ve druhé části vyrovnali Štefančíkovým švihem v početní výhodě, ale víc v koncovce nesvedli. V bráně měli po zdravotní pauze jedničku Adama Berana, který zachytal na úrovni, ovšem Huf byl ještě lepší. A měl i víc štěstí, zvlášť po Menšíkově střele do tyče a jeho sólu. „Byli jsme lepší, zasloužili bychom si vyhrát. Hráčům musím dát kredit, odmakali to,“ hodnotil zklamaný Ujčík. „Musíme zlepšit produktivitu,“ věděl před cestou do Zlína. Možná k poslednímu utkání sezony…
Zlín je nakopnutý, odhodlaný, rozehraný. Unavený? To taky, ale zatím to nejde moc znát. Trenéři si dávají záležet, aby žádný hráč nebyl přetěžovaný. „Minutáž máme rozdělenou. Nikdo není odskočený, že by hrál třicet minut,“ zmínil Oremus okolnost, která umožňuje jeho souboru vyhlížet baráž o extraligu. Potřebuje už jen jednu výhru a má na ni dva pokusy. V neděli navíc může zase využít křídelníka Roberta Říčku, jenž v Jihlavě chyběl kvůli jednozápasové stopce za faul na Jana Strejčka v předchozí partii.